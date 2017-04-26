【金钱游戏陷阱】斥贴文支持金钱游戏 丘光耀：社青团员没常识

（槟城26日讯）前行动党党员“超人”丘光耀批评社青团里的某成员，不但不严打金钱游戏，反还发贴文支持金钱游戏，直斥“没常识”！

丘光耀发布贴文指：“社会民主主义的其中一项核心原则，就是‘驯化野蛮脱范的资本主义’。Money Game 是市场经济的毒瘤，是赌场资本主义的变种，我们当然要严打之！这是民主行动党的政治教育ABC，社青团难道还有领袖不明白？”。

丘光耀于周三接受本报电访时，证实其贴文是针对民主行动党社青团一个成员的网络贴文而发。他不愿加以说明对方的身份，不过他认为社青团成员在脸书上公开发文为JJPTR说好话是不妥举止。该贴文内容提及该金钱游戏的计划确实可帮助了不少人之余，也提及应该再给这项“计划”一个机会。

丘光耀提及，该贴文的设定属于公开性质，因此一般网民都能够看见那领袖的发言，这难免会误导更多民众。他认为类似留言已与行动党的政治教育背道而驰，因此不该公开表态支持金钱游戏，从而误导更多民众陷入骗局。

他也强调，金钱游戏是我国经济的毒瘤，也是赌场资本主义的变种迹象，继续放任将可能会进一步拉垮我国经济，届时可能引致通货膨胀等各种负面连锁反应，后果实在不堪设想。

赞沈志勤有原则

丘光耀大赞峇央峇鲁国会议员沈志勤针对金钱游戏而要求执法当局采取行动，并指对方履行了一个议员应该有的原则。

尽管沈志勤早前要求政府当局管制金钱游戏的发言引来许多网民谩骂，但丘光耀认为这是对方身为议员应有自己的原则，他希望对方可以继续贯彻到底。“涉及金钱游戏这件事，我对事不对人，我认为有关单位必须严正看待此事，并付诸行动严打金钱游戏。”#