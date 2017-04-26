政治差异 异言堂

前天采访一个有趣的记者会。一位早前和州政府扛上的商人，成立了自己的非政府组织，他首波出击一处小贩中心，剑指当局基设设计不良，是好意变伤人利器。

委实有趣的是，现场一名乐龄人士眼见可趁机投诉，马上挺身指出自己所见和批评这设计确有问题。这绝不是事先安排的一场戏码，老人家是真的见到记者，了解机不可失，马上插上一嘴。

只是，事后我听老人家和友人悄声对话，友人就说问题这么久了，为何突然有人来做记者会？老人神回“大选要到了嘛！”。这就是选民的智慧。

政治人物常常说选民“善忘”，常以为自己是社会顶层精英，只要自己搬出一套说词，笃定的说不是我，支持者都会深信不疑，愚昧得照单全收，不理好丑。

但真相真是这样吗？实际上，选民不但不善忘，还深谙政治选举运作之道，明白自己5年才当一次老板，要在“适当时候”争取自己的权益，中间选民都在“假装”愚昧，以静观其变。

只有忠实支持者，才会不理好丑、坚投一票。但社会是以中间选民占多数的。

公正党副主席拉菲兹成立的INVOKE，早前民调说明，来届全国大选是希望联盟和国阵之争，第三势力如伊斯兰党逐渐被边缘化，只要希联盟友之间“怨恨”解决，便是有望。

拉菲兹也说，有4成火箭支持者不会票投土团党，各党之间中坚支持者互不信任。但这样的结果，是怨恨二字能轻易概括吗？民众现下显出的政治疲态的关键，是政党之间“差异性”渐失，界线逐渐模糊。

其实这也不只希联，就连国阵尤其巫伊合作势态逐渐明显后，朝野阵营中坚支持者，都出现了严重焦虑。差异性本是政党政治之间，最重要本质。

这次大选投这个、下次选举投那个，不但取决于党名不同，更是取其路向不一。不然，换党做做看的前提，根本不存在。

但是大马当下朝野阵营，敌我伙伴互换后，界线愈见模糊、路线主张一直以权宜方式蒙混，许多大是大非课题之前，朝野政治领袖的回应，都是“赢了之后再说”，这就如同开一张空头支票。

过去就有一种说法，就是政治人物刻意制造界线模糊，通常有两个原因，一是缺乏创造力，二是缺乏自信。无法创造了，只好延续之前的模式，就如国阵继续玩弄种族和宗教。

缺乏自信的，明知风已不在自己这边的，就干脆推出一个模糊的大目标，继续模糊细节，硬推前进。朝野之间制造的模糊界线，已让选民失焦、疲累。

但最可怕的是，许多政党还不认清这些差异性的消失，一味以为选民会接受自己的说词。模糊策略玩过了头，只让来届大选成了一场模糊的仗，只有能率先设定清楚界线，才能挽回选民心。#