跨洋探亲祭祖 中国人来槟寻根 北马新闻

（槟城26日讯）不再是本地华人到唐山寻根祭祖，中国后裔也集体来槟岛拜祭亲人了！

周三上午一批为数16人，来自中国广东省普宁市新坛乡的中国老中青，在本地亲人即前公正党吉打州行政议员，现任人民党北马吉区主席陈楚江带领下，浩浩荡荡包车到槟城白云山骨灰亭拜祭亲人，陈楚江的母亲，场面温馨感人。

参与拜祭的中国亲人当中，有几名男士是在本地出生，他们在我国独立前的英国殖民地时期，因拒绝被征兵到森林剿共，被迫离开家园，遭遣送回中国。当年离开马来亚国土，他们都是年少青年，如今返乡祭祖都已白发斑斑。然而他们一直都没有忘记马来西亚的亲人，他们冲破万难，带着中国家眷回来槟城探望亲人，拜祭祖先。

陈武填：怀抱感恩之心

今年56岁的中国亲人陈武填说，他从小就从长辈的口中听到南洋亲人如何努力打拼，如何省吃省用，除了养家，也把一些储蓄及日常用品，例如衣裤、脚踏车及针车寄回家乡，帮助亲人、改善家乡的基设。上世纪五、六十年代间的中国，物资条件非常贫困。

“如今，我们这一带人，抱着感恩之心，带着家人来槟城探望亲人、拜祭亲人，希望往后两岸亲人互相往来，进一步为华人世界尽一点力”。

陈楚江双亲来自中国

75岁的陈楚江说，华人先贤很早就漂洋过海到马来西亚落地生根，开枝散叶，为马来西亚的建设尽一份力。中国人注重伦理，随着中国政经愈来愈强盛，他相信下来会有更多中国后裔下南洋，跨国到马来西亚探亲及拜祭先人。

陈楚江说，他的父母来自中国，双亲往生后分别安葬在吉南西岭吕蒙文打及槟城白云山。这一次，中国家乡亲人除了到这两个地方拜祭，也到居林华玲墓地凭吊其它往生的上一代亲人。