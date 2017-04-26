学校接受捐款须谨慎 社论

如果已经知道捐款单位是非法、甚至创办人也被捕的情况下，依然继续接受捐款，则肯定会引起争议，因为学校是培育学生正确观念的地方，如果学校做出了违反正确观念的事，很可能会被学生误以为是默许或对的行为而颠倒是非。

金钱游戏并非最近才出现的话题，而让人不解之处则在于就算每个人都已经被告知这是个非法及危险的活动，但依旧有人执迷不悟地追随，并在金钱游戏崩盘后才后悔莫及。比如自称“世界未来首富”的张健，当年他创办的云数贸在大马备受非议，除了被我国政府列为非法， 后来更因涉及非法金字塔传销而在泰国被捕。可是，他之后辗转回到中国推出“五行币”传销，女会员剃光头的哗众取宠手法，还是成功成为全球的焦点。而日前在新山一场“王者归来” 慈善晚宴中，虽然张健本身没出席，“张健珠宝”依然靠剃光头染黄发获派1000令吉的噱头，迅速登上媒体的版面。

在剃光头染黄发拿钱的出席者不断被网民抨击的当儿，9所独中各自接受了“张健珠宝”5万令吉的消息，更是让各界议论纷纷。各独中负责人各有说法，但大致上都是以“没有附带条件的慈善捐款，不必在意出处”为由才接受捐款，并希望不会再继续被渲染。柔佛州华校董教联合会主席陈大锦也澄清是捐款单位主动联系安排捐款，而并非独中向“张健珠宝”募款。因此，只要将钱用在对的地方，受惠的始终是独中生。

的确，独中经营不易，因为独中一直都需要社会人士的捐款来维持，所以独中接受慈善团体的捐款并无不妥。可是就像马华署理总会长拿督斯里魏家祥所说的，接受捐款须对得住良知，因为常有一些单位假借慈善之名捐款，其实是为了骗取别人对他商业计划的支持。当然，要一一去彻查捐款者背景才接受捐款是不可能的，但如果已经知道捐款单位是非法、甚至创办人也被捕的情况下，依然继续接受捐款，则肯定会引起争议。

学校是培育学生正确观念的地方，如果学校做出了违反正确观念的事，很可能会被学生误以为是默许或对的行为而颠倒是非。金钱游戏可以导致家破人亡，当那些不法者拿着这些由许多人用血汗钱汇集而成的金钱来当作慈善包装，虽然没有任何附带条件，但已经达到了宣传的目的，接受捐款者也成了宣传工具。因此，学校接受捐款必须谨慎，华社绝对撑得起独中，华社坚毅办校的精神也应该延续，所以何必接受争议捐款而成为众矢之的？