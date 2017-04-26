鸟巢太重？ 屋檐脱落砸毁2名车 北马新闻

住家二楼窗户上方突出的屋檐脱落，砸毁底下的两辆轿车。

丰田轿车遭殃及。

（大山脚26日讯）住家二楼窗户上方突出的屋檐脱落，不偏不倚击中停放在底下的宝马和丰田Wish，导致轿车损毁不堪，让车主大感无奈，痛心不已。

26岁的周姓丰田车主昨晚到武拉必城市花园（Taman Serumpun）探访其兄长，友人则驾驶宝马随行，两人把车子一前一后停放在某住家旁的巷子。

他说，在大约凌晨12时许，他在屋内突然听到外头传来轰然巨响，走出去查探，竟发现爱车遭一旁的住家的二楼屋檐砸毁。

他指出，原本想要早点离开兄长的住家，但突然下起一场雨，只好继续留下来等雨停，雨下没多久，就听到屋外传来巨响，虽然爱车被砸毁让他感到痛心，但也庆幸没有早一步离开，否则可能会酿成人命伤亡。

他说，事发时并没有刮起狂风大雨，只下细雨，且雨下了大约20分钟即停止。

据观察，宝马的损毁程度较为严重，车顶遭木条压顶，其后镜、前镜及左侧的两面玻璃碎裂不堪，至于丰田轿车的车头、车身左侧有变形的痕迹。

现场所见，有关屋檐大部分是木条结构，现场也留下疑是鸟类巢穴的一堆枯叶枯草，因此不排除可能是屋檐承受不住巢穴的重量而脱落。

他说，由于住家停车位不足，许多居民都会把车子停放在巷子或草场旁，据他所知，之前，另一间住家也曾发生过屋檐脱落而砸中居民轿车的事件。

他希望屋主多注意住家结构情况，也希望居民提高警惕，避免类似事件再度发生。