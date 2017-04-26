网购手机须付钱赎出 13岁学生被骗损失逾2500 国内新闻

（麻坡26日讯）13岁国中中一生通过微信朋友圈，获悉购买智能手机优惠，对方以手机遭扣押在关卡，需要付钱“赎出”为由而多次要求付款，信以为真，结果痛失2500余令吉。

据在微信注册名字为HBB的华裔男生披露，他是于本月13日晚上9时左右，在家中上网时被加入有关微信朋友圈后，圈中发布优惠价出售IPHONE 7 PLUS的广告，他因此被吸引。

当时，他通过微信与线上的买家联系，并表明想拥有上述手机。隔天上午10时左右，他通过友人的微信户口支付38令吉50仙，购买一个50令吉的微信红包。

他随后就被手机销售员告知，上述手机发货后，却遭扣押在关卡，需要多支付115令吉来把货“赎出”。

“结果，前前后后共12次，我就被告知必须多支付400、800至数千人民币，才能得到我想要的手机。”

他今日由母亲陪同，向民主行动党峇吉里国会议员余德华、文打烟州议员蔡伟明与峇吉里国会议员私人助理余德庆求助时，叙述遭遇。

他坦言，当感觉自己受骗时，他才告知父母有关情况，经父亲与手机销售员联系后，对方虽没再发信息来追款，但此交易的中间人却不断要求他们汇足全数2576令吉的款项。

余德华获知上述中学生的受骗经历后，呼吁广大民众要小心当今盛行的网络诈骗伎俩，并希望家长能时刻留意孩子的一举一动。

“大家要付出每一分钱时，都必须是通过正确管道来交易，并格外谨慎。”

蔡伟明说，鉴于科技犯罪事件日益猖獗，若民众未能与时并进，加强对网络犯罪的认识，很容易就会在网上受骗。

“在对付网络犯罪分子的努力上，政府当局不仅要加强执法，也应制订新法令来对付科技犯罪分子。”

因此，他呼吁政府成立一个特工队，彻底处理时下的科技犯罪、金钱游戏及爱情包裹等问题。