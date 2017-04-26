【川流不息】蚶都十八丁 朴实渔村发展生态旅游’

报道/摄影:梁丽萍

十八丁是霹雳州北部的一个华人渔村，这里的自然生态得天独厚，拥有大片的红树林保护区，孕育了不少的动植物，也因为生产的蚶肥硕鲜美，而享有“蚶都”之美誉。

多年来，渔业是当地的主要经济命脉，早期，靠鱼业及海产谋生的村民约有3000人，尤其是在过去的六、七十年代，当地及吉辇区一带的渔民，曾因界限问题发生多起流血事件，在当地的渔业发展中留下难以磨灭的历史痕迹。

如今这个朴实渔港逐渐转型，受过高深教育的年轻人大都已离开了渔村出外打工，目前只剩下千多人从事捕鱼业，随着生态旅游业和海鲜餐饮业逐渐蓬勃，许多游客都趁假日来这里一日游或住宿一晚，体验渔港的慢生活。

尽管参观的游客相对增加，十八丁的名字逐渐响亮，但大部分村民仍然深爱着十八丁的大海，希望能保留渔村的在地风情。

年轻人外地谋生 外劳取代当渔民

来自大家庭的渔民洪生受访时说，他家的兄弟姐妹共10余位，男的不能读书或不想读书，都是随父亲出海捕鱼谋生。

他指出，以前村中很多男孩读到小学5年级或6年级就辍学，一般是随父亲出海捕鱼，协助父亲，也借此减轻父亲的辛苦。女孩不读书则到虾场剥虾，或在家里帮忙母亲做家务。几十年后的今天，父母都不想孩子如此辛苦，孩子若有爱读书的天赋，都尽量给孩子受高深教育，以期将来有更好的前途。

他说，现在村中渔民已少，很多已改行，除了因为渔业局严苛的条规导致渔民难生存，也因为海产减少。

据了解，由于教育水平的提升，村中很多渔民的孩子，有些是大学生，在外谋生落地生根，只有在佳节才回到渔村。没当渔民的年轻人，也选择到他州包括吉隆坡、槟城、柔佛工作。一些则到新加坡工作赚取新币。在年轻人不感兴趣下，一部分的工作也由外劳取代。

十八丁及吉辇区 捕鱼界限酿血案

谈起渔民生活点滴，最让他留下深刻印象的是在六、七十年代，十八丁区及吉辇区一带的渔民，常因捕鱼界限问题闹得不愉快，曾经发生流血事件，多位渔民被杀，后来划清拉律马登县及吉辇县捕鱼界限，纠纷才解决。

他说，虽然已划清界限，偶尔彼此仍然会因为捕鱼发生打斗，以致很多渔民在那个时候，因为害怕而不敢出海，影响生计。今天已没了渔民打斗事件，但是渔业局严苛，不断推陈出新的渔业法令以及大马海事机构执法人员频密取缔，导致渔民揾食难。

谈及十八丁渔村的变化，他表示，村中没有什么大变化，因为整个十八丁渔村已成形，也没有更大的范围来发展。不过，十八丁近年来成为受欢迎的生态旅游区，为地方上村民带来经济效益。

转型生态旅游区 助开拓就业机会

十八丁村委会主席兼渔民合作社主席马瑞群表示，近来，十八丁已成为一个生态旅游区，首相署、旅游部和太平市议会都计划提升十八丁码头以运载旅客出海看海景，这有助为当地居民开拓更多就业机会，如果他日发展得好，相信可吸引地方上的年轻人留在十八丁打拼，推广旅游业。

“但目前尚未看到显著的灿烂前景，毕竟旅客到来观光也只是在星期六及星期日及学校假期，平日的十八丁依旧是一个朴素的渔村。”

他直言，渔民很多时候是有苦难言，希望政府体恤渔民出海谋生的艰难。

出海捕鱼怕遇海盗忧取缔

他指出 ，以前渔民出海捕鱼开开心心，因为捕到多少的渔产都是属于渔民，渔民勤力就赚更多。但现在出海捕鱼，则担心遇上海盜或劫匪，担心被大马海事机构执法官员取缔。

“当大马海事机构执法官员一连几天取缔时，渔民就不敢出海谋生，也就没有了收入。如果出海作业时被取缔，海产一并被充公，一天的收入也就报销了。”

“因为面对执法官员的取缔，加上海上作业具有一定的风险，现今，许多渔民已改行，尤其是那些孩子已长大及有稳定工作的渔民，他们都逐步退出天然捕捞。”

不过，他说，尽管很多老渔民相继退休，但仍然有许多村民靠海为生，政府应体恤渔民海上作业的辛苦及危险，提供渔民更多的津贴和福利，毕竟鱼产是国家经济资源。