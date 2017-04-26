被指出售乌绒峇都地段 峇眼2议员澄清非卖地 北马新闻

（北海26日讯）针对青年及体育部副部长拿督沙瓦拉南“怀疑槟州政府准备出售乌绒峇都地段”的指责，槟州峇眼2州议员做出反驳，强调并非卖地！

乌绒峇都位于峇眼达南州选区，沙拉瓦南在周日出席乌绒峇都的大扫除活动时，指槟州政府在宣布将重建当地后，居民近3年都无法缴付临时地契年费，因此，他怀疑州政府准备出售相关土地，却未妥善安排受影响的380户家庭、1800余名居民。

针对上述指责，峇眼达南州议员丹纳澄清，指州政府原意是打算在当地兴建600间廉价屋，当中400间将保留给当地居民，每户皆可免费获得一间4万2000令吉的廉价屋，余下的200间才另外开放出售。

“州政府之前已经对此计划进行了两次公开招标，但最终都没有成功，目前正在进行第三次的公开招标，一旦完成将开始兴建廉价屋，让已居住在当地60年的家庭们一屋换一屋，州政府会妥善安顿原址居民。”

他强调，所有的细则，之前也经已公布，反观，沙瓦拉南没有“做功课”就胡乱发表指责，等同在说谎。

“当地临时地契年费约30令吉，州政府已经三年没有征收该费用，并不是因为州政府已出售该地段，反观，是因为公开招标在进行着。”

他补充，将用来兴建廉价组屋的乌绒峇都地段占地13依格，每一间组屋建竣后的面积是650平方尺。