牧师被拐案 警向张福明录供 或再传召 国内新闻

（吉隆坡26日讯）牧师被拐案；警方已经向被指有牧师许景城下落线索的社运分子张福明，录取口供，但是，警方对于他的口供有所保留，可能会再向他录取多一次口供。

雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助理总监说，警方已在他从泰国返回大马的第三天，便向他录取口供。

他说，警方于上星期三（19日）向张福明录取口供，但是，警方不便透露详情。

不过，他指出，警方对于张福明的口供不满意。

“若有需要，警方会再传召他录取口供。”

洋名彼得的张福明（Peter Chong）是八打灵再也市政厅前市议员，他的儿子于本月8日在敦李孝式路警局报警，指父亲下落不明，手机无法拨通。

张福明也是公正党梳邦区国会议员西华拉沙前助理，警方援引失踪人口角度调查，较后查悉，张福明搭乘巴士前往泰国。

他于本月16日从芭达雅回国后，被警方录取口供时，声称前往合艾约见消息人士，以获取许景城被掳的内情，但在抵达合艾后，便遭人拐到巴堤雅，当获释后便联络儿子为他购买机票返国。

62岁牧师许景城于2月13日在雪兰莪州八打灵再也遭掳拐后，引起社会关注。

目前，雪州警方负责调查“牧师遭掳案”，吉隆坡警方负责调查张福明“失踪”案。