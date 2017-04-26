文：董恪宁

先辈南来拓荒一系列的感人事迹，学术的殿堂不乏连篇累牘、钜细靡遗的专案研究。华研2003年出版的《马来西亚华人历史与人物：儒商篇》不过其中的作品。409页长的文字所记，点点滴滴，都沾有筚路蓝缕的血泪。

一言以蔽之，发达这一回事嘛，从来没有可能一蹴而成的。当中，许德发博士所撰的〈林连登奋斗与回馈〉正是经典的佐证： 1893年2月18日林连登抵达槟城，渡过北海，“由于盘费已空，便步行至鲁乃市镇，开始他的第一份工作”。

那是早在光绪19年的记忆了。前前后后，许德发博士的文章说：“经过八年的奋斗，林连登屡战率败，事业还是不成。”辗辗转转，到了1902年，他总算才在商场初露峥嵘，略有斩获。

接下来那些跌宕起伏的故事，当然还有很多很多。长话短说，总而言之，这个国家富商发迹之前，个个尝尽人间的酸甜苦辣咸。林连登之前如此，林连登之后，自然也不例外，必须克勤克俭地生活，遵照的陶朱公的16条MBA商训打天下：

“生意要勤紧，懒惰则百事废。接纳要温和，暴躁则交易少。议价要订明，含糊则争执多。账目要稽查，懒怠则资本滞。货物要整理，散漫则必废残。 出纳要谨慎，大意则错漏多。“期银要约定，延迟则信用失。临事要责任，放弃则受害大。”

“用度要节俭，奢侈则用途竭。买卖要随时，挨延则机会失。赊欠要识人，滥出则血本亏。优劣要分清，苟且则必糊涂。用人要方正，诡谲则受其累。货物要面验，滥收则售价低。钱账要清楚，糊涂则弊窦生。主心要镇定，妄作则误事多。”

诸如此类，历史之中，举目都是。但是，我们从来不曾认真汲取，而是想要急速发达，用最少的投入，趁最短的时间，扎取最多的盈利。前捕后继的金钱游戏因此深受欢迎，也就可想而知了。

自诩“解救普通人”（JJPTR）的崩盘，既不是始作俑者，自然也不是最后的覆辙。即便那样，《光华日报》的报道说，JJPTR 怡保分行的职员指出，仍然有许多人对公司充满信心。

何故？新闻援引2016年年中加入，年仅20余岁的梁先生所言，当可知道关键所在了：“投资后第7个月已经赚钱，本钱也早领回，虽然现在还有户头在公司，但是也不能说是亏损。”

对照林连登8年经营的苦涩经验，以及普通人为时大约半年的轻松回本，两者的不同经历，所显示耐人寻味的蹊跷，思之自明：每月投资回酬15-20%，一年总计逾200%，比率之高，超乎想象！

厚利当前，人人鬼迷心窍，也就不难理解，任谁也分不清投资的规律，和投机的风险之基本差异了。何况，此时的市道，满目疮痍，生意难做，家家户户捉襟见肘，钱不够用，有谁不想要马上有钱，出人头地？

正是心中潜伏没有底线的贪念所在，国际和国内肆无忌惮的这套游戏，不但历久不衰，而且变本加厉。纵然深知虎上的魑魅魍魉，大家仍然希望自己可以及时抽身，提前赚上一大笔。

可能或不，所有的好梦，皆有既定的截止日期。一旦过了这个期限，也就濒临大结局了。“解救普通人”能否顺利解困，走出泥沼，5月中还资本退给投资者；这里按住不说，大家稍等半个月，自然就有分晓。