【舍监鞭脚男童截肢案】男童心率出现不稳 再截肢手术被迫暂停 国内新闻

（新山26日讯）舍监鞭脚男童截肢案，11岁男童莫哈末塔奇阿敏的右手发黑，一直没有改善，原定截肢保命，岂料出现心率不稳，手术被迫暂定进行。

38岁男童姨姨祖莱达透露，今天早上8时左右，外甥被推进手术室，准备动手术，可是心率不稳，只得暂时停止手术。

塔奇阿敏的双脚已截肢，右手臂和手指也因血细胞和组织受损变黑，医生表明，情况若依旧，最终只能实施截肢手术。

她受《光华日报》询问时说：“医生告诉我们，最重要的是挽救外甥的小生命，目前我们只希望动了手术后，能防止细菌感染蔓延至身体其他部位。”

哥打丁宜警区主任拉末透露，涉嫌以水管鞭打学生的私立宗教学校舍监，在本月23日被警方带往哥打丁宜法庭申请延扣4日，至今天，并再延扣至本月29日助查。

他说，警方目前援引2001年儿童保护法令第31（1）条文进行调查，在该条文下罪成者，可被判罚款最高2万令吉，或监禁最高10年或两者兼施。

据报道，29岁男嫌犯曾有犯罪前科，于2014年因偷窃罪而坐牢30个月，嫌犯于去年受雇于该所私人宗教学校。虐待学生事件发生后，嫌犯已停职。

上月24日，塔奇阿敏被宗教学校的舍监用黄色水管鞭打后，腿部一直感到疼痛，在学校发烧后，由家人接回家，岂料情况恶化，被迫送院就医。

本月21日，他的双脚发黑，被切除膝盖以下部位，医生隔日为其受细菌感染的右手放血及洗肾。