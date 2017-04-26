安徽汉持刀砍全家 10岁女为护弟双手被砍断 国际新闻

（合肥市26日综合电）中国安徽省滁州发生伦常惨案，26岁男子邓正峰上周四晚持刀砍向熟睡中的侄儿及自己63岁母亲，10岁女童涵涵当时用双手保护弟弟的头部，结果被砍断双手。

目前3名伤者分别送往安徽合肥及上海救治。涵涵在合肥中西医合医院留医，双手用纱布包扎，两名姑母在旁照顾。姑母邓正美指，涵涵双手几乎都断了，却还常常问弟弟怎样，“孩子晚上常常做噩梦，突然惊醒，是被当天的事情吓着了。”

涵涵的弟弟成成则在上海复旦大学附属儿科医院深切治疗部抢救，右手3只手指被砍断，颈部有多处砍伤。邓母则在镇中心卫生院留医，双脚被砍伤，其中一只脚筋被砍断，无法行走。

她诉说，邓家有5名兄弟姐妹，施暴的邓正峰是三弟。家人指，当时三弟撬开房门，手持菜刀先砍向床上已熟睡的成成，邓母扑上前护着孙儿时也遭砍伤。涵涵为保护弟弟，也扑上去用双手护着弟弟头部，结果双手也挨了几刀。邻居闻讯后合力把邓正峰制伏，警方随后赶至将他拘留。

二叔邓正亮表示，事发前一天，三弟在微信朋友圈曾发出一段话，但家人“以为是说着玩的”，没想到他竟然向家人施以毒手。他承认，邓正峰的精神有问题，18岁时曾遇到严重车祸，昏迷了两三天才脱离危险期，多次出入合肥精病院接受治疗。