拉菲兹：来届大选与国阵硬碰硬 希联须尽速解决“怨恨”

（吉隆坡25日讯）人民公正党副主席拉菲兹引用INVOKE调用政策倡议中心（I-CPI）的民调显示，反对党彼此之间的“怨恨”包括在希望联盟成员党之间，必须尽速获得解决，才能够在来届大选与国阵硬碰硬；此外，这项民调也显示巫统的优势有所减弱，而伊斯兰党则逐渐被边缘化。

他说，调查显示，即使4个反对党已组成希望联盟，但是他们的支持者还未成为铁板一块的支持力量，相互之间，仍容不下对方，此一情况特别是针对土著团结党。

他举例称，在公正党的支持者当中，有87.2％会支持行动党的候选人丶80.4％会支持国家诚信党以及80.3％会支持土团党；而行动党的支持者当中，81.7％会支持公正党丶85.1％会支持诚信党，却只有69.8％会支持土团党。

而土团党的支持者则有78％会支持诚信党，仅有66.3％及61.4％会支持公正党及行动党；诚信党则有68.2％支持土团党丶65.5％支持行动党以及61％支持公正党。

他指这显示了各成员党之间并非铁板一块，主要的原因是彼此之间积怨已深，必须尽速获得化解，才能够在来届大选时，全面发挥出结盟的优势。拉菲兹是于今日召开一项新闻发布会时，如是指出。

他解释，公正党在目前的反对党混乱局面之中，优势最大，因为它可吸纳各政党的支持力量，甚至包括伊党的支持力量。“公正党内部，也有倾向伊斯兰党的支持者，这股势力则对行动党不利。”

行动党方面，他指火箭与土团党拥有最大的分歧，相互的支持者仍然无法完全接受对方，倘若他们的选区由对方的候选人上阵，或许会出现弃票或支持国阵的作法。

“而行动党也无法借助与土团党的结盟，来加强其倾马来人的形象。”他说这一分歧非常重要，这是因为即使是在同一联盟之下出战，一旦遇上三角战，希联成员党之间的支持力量出现2至5％的变化，都会导致优势转移至国阵。

若出现三角战 巫统优势削减

另一方面，根据调查，一旦出现三角战，巫统的优势已被削减至29.8％，惟仍然领先公正党与伊党的22.3％及11.2％，但仍未决定或不愿意透露者则有约35％。

拉菲兹认为，此一趋势对反对党相当有利，这是因为巫统的优势已下降至约10％，而另外的35％，他则认为有大多数都会倾向反对党，只是基于种种理由不愿透露。

而伊党方面，他指伊党正陷入边缘化的局面，顶多也只能在吉兰丹及登嘉楼立足。“丹登两州只有22个国会议席或占全国的10％，我也不相信伊党能够全胜。”

而出现三角战的议席，涉及者并非是公正党，而是诚信党丶巫统与伊党，拉菲兹指伊党仍然殿后，仅有12.5％，落后巫统的32.2％及诚信党的16.1％。

同样的情况，若换作是土团党，伊党依然落后，支持度为巫统30.5％丶土团党18.4％及伊党10.8％。

他续称，即使让伊党与巫统直接对垒，伊党的胜算也不大，因为他们的支持力量只有19％，而巫统则35％；这与巫统和公正党直接对垒有很大差别，在这一情况之下，两大的支持力量为33％对30.4％，巫统虽领先，但差距不大。

拉菲兹解释，由于行动党的支持力量主要在非巫裔，而巫统也甚少挑战行动党的选区，行动党在选区也拥有强大的势力，因此该中心没有花费心思去研究涉及行动党的数据。

他因此总结称，或许全马只有他一人会对大选出现三角战持乐观的态度，而今次的民调也显示，即使出现三角战，希联与国阵的距离并不大，最重要的是希联成员党必须化解他们之间的怨恨，全力以希联迎战。

2资产案件不能相提并论

拉菲兹强调，公青团安邦区团团长拿督阿当罗斯里的案件，与槟州首长林冠英的案件不能相提并论。

他指出，林冠英的资产是有申报，而阿当罗斯里的则是没有申报，后者指他是通过向他人借贷购置豪宅，更是匪夷所思。“没有钱就不要买，为何要借巨款购置豪宅。”

他续称，希联必须以不同的案件持不同的立场，林冠英的案件，据他所知，其律师团也已充份准备好辩论的依据，他认为一旦案件在法庭审讯，公众会对此案持不同的看法，而阿当罗斯里的案件，论述则不强。

他认为，希联必须尽速与阿当罗斯里切割，否则将会被人视为与国阵一样贪腐。“一旦这种与国阵一样贪腐的想法形成，就很难在人民之间翻身。”