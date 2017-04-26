提供贷款与咨询 国企150万发展餐车 北马新闻

（北海25日讯）国民企业有限公司常务董事拿督赛卡马汝丁宣布，该公司将拨款150万令吉，发展我国流动餐车行业。

他透露，流动餐车已成为我国年轻人创业的一种趋势，因此，该公司也遵循这项模式，为踏入此行业的商人提供咨询和协助，其中就包括为资金不足的商家提供商业贷款。

不排除 追加拨款

他补充，现阶段该公司拨出150万令吉，惟，由于反应远超预期，至如今已经超过逾百人申请，因此，该公司不排除追加有关拨款，协助更多人创业。

他是在讲述连锁店相关行业的讲座会上，致词时这么表示。

无论如何，他透露，由于拨款有限，该公司目前主要目标是协助土著创业者。

槟州土著企业家与合作社发展委员会主席拿督法力希望州政府尽快厘清流动餐车相关问题，其中包括宣布适合的营业地点及协助商家尽快获取营业准证。

他也说，州政府不准业者在市政局所属饮食中心及路边摊等聘请外劳，间接遏制一些商家利用外劳无限扩大营业，这也意味着制造空间给本地人，让人民有更多入场机会。

对此，他呼吁欲创业者把握机会，趁此时机开创属于自己的事业。