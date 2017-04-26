国家元首登基横幅出现字误 警传召区会主席问话 北马新闻

（太平25日讯）马华太平区会庆贺国家元首登基横幅出现字误，区会及时作出更正，并致歉。警方今天也传召区会主席洪瑞樱问话，经洪氏向警方解释一切，风波暂告一段落。

马华太平区会主席洪瑞樱受询时表示，有关横幅早在4月初已作好，因为忙于活动，而疏忽了横幅上的字眼。身为前市议员，她和区会已就此事向太平市议会道歉。

据悉，有关横幅在一周前就悬掛在马华太平区会会所外，庆贺马来文字眼理应为“Pertabalan”（登基），却误写为“Perbatalan”（取消），结果引发风波。

太平区会于昨日发现贺词出现错误后，已撤下有关的横幅，并第一时间要求广告社赶制新的横幅。

太平国阵主席兼巫统区部主席拿督沙里米表示，马华太平区会配合国家元首登基，在会所外悬挂庆贺横幅，与市民一起祝贺，这是一项好的行动。

他指出，在横幅中出现错字，其实这不是一项“有意”的举止。拿督沙里米是今日在太平市议会颁发员工奖励仪式上，致词时发表上述谈话。全太平市也只有马华太平区会挂上祝贺国家元首登基的横幅。