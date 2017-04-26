校园黑社会主义 教部让警全权处理 北马新闻

（加央25日讯）教育部长拿督斯里马哈基尔表示，教育部不会插手警方处理校园黑社会主义（gangsterism）事件，将交由警方全权负责调查及采取法律行动。

他指出，教育部与警方合作，持续展开行动，以解决校园黑社会主义和学生滥用毒品的问题。

“其实不是所有学校都有相关情况发生，只是在一些特定的地点发生。”

马哈基尔相信每所学校的校长，会将校内所发生的不良事件摊开来，一起与各方寻求解决方案，不会刻意为了维护校誉而隐瞒实情经过。

他说，学生从早上7时30分至下午2时30分在校园内求学，所以这段时间由校方监督学生的举止。

“但是，在下午2时30分下课之后，就是由社会及父母来管理他们的一举一动，希望父母给予配合，了解孩子的去向与生活。”

他也相信学生参与黑社会活动，是受到外面人影响，并非从校园里学坏。

另外，他提及，巴生发生的“24党”成员聚集在中学门外制造骚乱事件，参与者不只是学生，也有外人。

马哈基尔于周二早在玻璃市州加央2020宏愿礼堂，为大马校长理事会（MPSM）举办的第56届全国校长教育管理会议主持开幕时，这么指出。

出席嘉宾包括教育总监丹斯里凯尔、玻州教育局主任依兹米以及大马校长理事会（MPSM）。

当天，全国约有500名校长出席会议，包括15名来自泰国沙墩府的校长。