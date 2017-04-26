传20万解放军进入最高战备 防美朝爆发战争 国际新闻

（北京25日综合电）朝鲜周二庆祝人民军建军节85周年，外界忧虑领袖金正恩会趁机发动第6次核试及试射导弹。在这个敏感时刻，中国人权民运信息中心报道，周二凌晨开始，解放军北部战区20万陆军、海军、空军及火箭军进入最高的一级战备，防备美国与朝鲜爆发战争。20万部队今日凌晨将轮流休息，保证一有事情发生，就可立刻作出反应。

另日媒亦报道指，中国军方因应朝鲜半岛局势可能生变，正加强中朝边界的警戒级别。报道又指，中国军队于4月中旬起已进入二级战备状态，早已在中朝边境地带部署10万兵力。

习近平罕见警告特朗普

中国国家主席习近平周一与美国总统特朗普就朝鲜局势等问题进行通话。这是“习特会”后，两人第二次就此问题通话，如此密集沟通实属罕见。

根据新华社发布的通稿，习近平就朝鲜半岛局势主要有三点。首先，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。这一点有针对美国的意思。

19日，美国国务卿蒂勒森公开表示美国政府正准备重新将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单，以进一步强化对朝施压。这意味着如果朝鲜进行核试验或发射洲际导弹，美国将立即进行干预。

如果朝鲜被列入支恐名单，它将面临贸易和金融方面的严苛制裁。4月25日，朝鲜将迎来建军节，如果它在当天举行核试验或者发射导弹，很可能会刺激美日韩采取单边制裁。习近平谈及“反对违反联合国安理会决议的行为”是在告诉美国，中国反对美国对朝鲜采取额外的制裁。

“希望各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事”，这是敦促美国不要再刺激朝鲜。特朗普17日要求朝鲜克制，当天，美国副总统彭斯也警告朝鲜，所有的选择已经摆在桌面上，朝鲜不要测试特朗普的决心。除了外交上的威胁外，美国卡尔文森号航母群将在4月底前抵达朝鲜半岛附近海域。美国的外交和军事施压让朝鲜十分不满，威胁称要击沉美国航母、用核武对付追随美国的澳洲等。不难看出，美国的施压已经激起朝鲜的强烈反弹，朝鲜并没有要让步的迹象。

接下来，习近平称，只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。近日来，美国官方一直表示的是希望中国对朝鲜施压力量，将责任全部甩到中国身上。习近平的表态是对美国“甩锅”行为的回击。

习特会后，特朗普称北京的全力支持将帮助解决目前的僵局。随后，他在推特上称中国能够也应当为遏制朝鲜的核武器与弹道导弹计划采取更多措施，如果中国想解决朝鲜问题，他们就能办到。在20日称，北京采取了若干极不寻常的步骤，并称习近平会继续致力于在核问题上对朝鲜施压。

美国国务院亚太事务副助理国务卿董云裳则表示，特朗普希望中国能充分利用杠杆，对朝鲜的经济命脉产生影响。美国副总统彭斯在访问澳洲期间称美国相信中国会迫使朝鲜放弃核项目。

美国将问题推给中国

中国一直以来强调朝鲜半岛核问题的症结不在中方，而在于美朝之间的矛盾，需要美朝双方作出努力。很显然，特朗普政府一方面将让朝鲜妥协、接受对话的希望寄托在中国身上，另一方面，美国又不愿意做出努力让朝鲜看到可以对话的空间。但凡朝鲜刺激局势，美国就将问题推给中国，让外界以为责任在于中国，是中国所做努力不够。

习近平在通话中强调“各方都负起该负的责任”就是回应特朗普，解决朝鲜问题不要只看中国负起责任，美国的责任也是必不可少的。

最后，习近平称，我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。这句话表明中国仍愿意与美国合作解决朝鲜问题。