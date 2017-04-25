切切不可一刀切 空空定要两头空 隆门客栈

文：胡一刀

『伊党、公正党，切还是不切？都说，伊党强硬派欲一刀切，只是碍于雪州资源尔。至于，公正党内对伊党合作分成两大意见，一派以拉菲兹、努鲁依莎为首的弃伊派，一派则以敏大臣、蔡添强为首的挺伊派。』

本周伊斯兰党大会，伊党会不会确定与公正党一刀切？

哦，决绝切断关系，意味不再和公正党合作，包括“收回”借给公正党的选区，并将退出公正党主导的雪州政府云云。

然而，当伊党对公正党越来越不给脸，当伊党越来越骑在公正党的头上，包括伊党峇东埔区部切断和公正党关系，包括伊党声称欲“收回借出”的鹅唛选区，前者属于公正党旺姐的国会议席，后者属于公正党敏大臣的国会议席，而公正党竟能一直容忍没有反击。

原来，都说公正党内对伊党合作分成两大意见，一派以拉菲兹、努鲁依莎为首的“弃伊派”，一派则以敏大臣、蔡添强为首的“挺伊派”。至于安华、旺姐，表面上高深莫测，据称倾向拉菲兹。

“爆料王”拉菲兹最近踢爆，伊党纳沙鲁丁曾收取1MDB资金，此举或欲促成伊党与公正党一刀切断关系？伊党副主席莫哈末阿玛解读为，“貌似他（拉菲兹）欲确保伊党、公正党分手，以便踢走敏大臣和其人马。”

你看，针对大选合作关系，尽管伊党经常口出狂言，敏大臣依然不主张与伊党决裂，蔡添强最近亦到吉兰丹伊党讲座站台。

直至伊党宣称欲攻陷雪州政权，敏大臣被踩到尾巴才大呼小叫。好了，主张独力攻雪州的聂阿都，正好在伊党区部改选输了，敏大臣便在推文中冷嘲热讽：“一名欲接管雪州的圣洁人士（tok lebai），却在自己的区里被绊倒了。”

当槟城伊党所有13个区部通过提案，还有彭亨、雪州等地都有区部高呼和公正党切割，雪州伊党大佬依斯干达很有信心不会有此决定。

为什么呢？原来，一旦退出雪州政府，伊党等同放弃三个行政议员官职，包括依斯干达自己的高级行政议员，以及约莫70个县市议员、一大票数百个村长官职，还有放弃雪州众多伊斯兰教堂的掌控权。

与此同时，如果伊党退出雪州政府，分分钟或由诚信党取而代之，那么伊党原有的雪州政府资源，将落在竞争对手诚信党的手上，这才是伊党不容易做出果敢决断的原因？

问题是，现在伊党上下情绪高涨，伊党大会很可能轻易通过有关提案。

要是确定和公正党割席，雪州政权会受到影响吗？你看，雪州56个州议席，行动党14席、公正党13席、诚信党2席，合起来希盟29席足以组成雪州政府，而伊党13席，即使联合巫统12席，以及独立人士2席，合共27席犹差2席才能执政。

由于大选可能随时举行，议员跳槽促成变天已无必要，据称依斯干达很可能以此为据，试图说服伊党高层不必退出雪州政府。关键在，依斯干达和敏大臣的密切关系，都说得不到哈迪强硬派的认同，而且分分钟党选会输掉副主席云云。

不过，依斯干达亦称，伊党既然已非在野党联盟成员，他们瞄准在雪州出击45个州议席和至少15个国会议席。上届505大选，伊党在雪州竞选7国席和20州席，但只胜出4国席和15州席。

话说回来，若大选来临伊党才和公正党一刀切呢？你看，对希盟来说，伊党其实越早退出雪州政府越好。有探子说，拉菲兹的invoke民调，显示即便伊党在雪州制造三角战，希盟仍能在恶战中保住政权。

此前伊党有人放话，如果没有伊党协助，即使所有华人都支持希盟，在雪州希盟仍无法组成强大政府。

是吗是吗？只能说，雪州几乎都是城区和半城区，而城区马来选民多倾向在野党，希盟公正党、诚信党、土团党，兴许比起伊党都稍占一些优势？

而且，雪州巫统州议员苏莱曼都承认，即使伊党已退出雪州政府，即使伊党大选独力上阵，对巫统虽有一点点优势，但不能确保巫统在雪州胜利。他是丹绒加弄属下柏马登州议员，上届505仅险胜公正党312票。

是福不是祸，是祸躲不过。对联亦有云：“切切不可一刀切？空空定要两头空。”哎呀，切还是不切，不切就两头空？既然都说破了，伊党不再是在野党，而是巫统和国阵的盟友，公正党还需要犹豫什么，伊党要退出雪州政府就请便呗。