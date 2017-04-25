网述虐母纠纷事件 姐弟大舅出面平息误会 北马新闻

（槟城25日讯）网述虐母纠纷事件，七姐弟的大舅今日到其大姐的祖家平息这起误会事件，而两人都希望姐弟们可以和睦共处，而母亲更声称儿子都决定放下，欢迎女儿们回家。

71岁的老妇潘美兰育有6女1男，而其4女儿宋子妹（42岁，服装店老板）于3月6日在脸书贴文，指母亲遭弟弟宋知财（38岁，货仓助理）与弟媳庄惠荔（33岁）虐待毒打，在网上引起热议。宋知财夫妇因不堪生活隐私被威胁及影响工作，因此在浮罗山背祖家老家召开记者会，让潘美兰澄清此事。

针对弟弟的指责，大舅潘汉平（68岁，房屋代理）为宋子妹出头，今日带记者到其姐姐潘美兰的住家，并向记者述说此事。

潘美兰向记者说，她希望儿子和女儿不要再吵架，而昨天儿子有告诉她，只要把事情放下，只要姐姐不要再讲弟弟的坏话及吵架，就可欢迎四姐回家，其儿子也愿意叫四姐一声，一起好好相处。

她强调，其儿子并没有打她，而四女儿相当孝顺，并有给她生活费，而四女儿也说她没有疼她，但她坦言做老人家很辛苦，因为两个都是她的孩子。“我真的希望7个孩子可以和睦相处，不要再闹事，也不要影响彼此，以后都可以回来。”

潘汉平指出，四姐与弟弟曾在6年前因为一些误会而互相吵闹及打架，但是两人的说法都是公说公有理，婆说婆有理。

他说，有关宋知财指说宋子妹是为了争祖屋才污蔑他，他相信宋知财只是猜测而已，并不是事实。

他直言，这其实是家里的纠纷，不应该再继续闹在报纸上，只要七姐弟好好相处及沟通，不要让其姐姐和他难做人，那就不会有问题。“这起事件是发生在6年前，过去的事情就让它过去，一个家庭就要互相照顾，大家都是为了母亲好。”

姐强调不曾说过买凶杀害

四姐宋子妹再次强调，她不曾说过要买凶杀害弟弟和弟媳及赶他们俩离开祖屋，而其大舅也证实四姐说的是实话。

她接受《光华日报》越洋电话访问，身在新加坡的她首先反驳，报导指她从事夜店工作的内容。她重申，自己嫁予新加坡丈夫，并在新国开设时装店。

“我弟弟和弟媳说的，都是不实指控。弟弟所谓的争祖屋更是骗话，这房子是有地主的，一旦地主收回，住户只能接受地主赔偿。我自己都有生意，试问会在意这房子吗？”

她指出，父亲自弟弟9岁便逝世，甚至没有立下遗嘱。自己和6姐妹，从小就担起家计，本身16岁时到首都吉隆坡工作，较后开启首段婚姻，但一直没有忘怀家乡的母亲。

她说，自己每月都通过银行转账给亲友，给妈妈送上最少700至3000令吉不等的家用，家人都能作证。付上的家用也都有记录，没有造假。

“就算我在新加坡再婚后，奉养妈妈这事我没有停止。我爱妈妈是真心的，会在网上披露她受虐，是想保护她。”

她也强调，自己一直负担母亲过去几年医药费，妈妈是两度中风后，相信又是护儿心切，才会应弟弟要求，出面说话。自己在新闻见报后，已第一时间致电母亲，但妈妈手机已关。“我说的是事实。我和妹妹都曾要为顾及妈妈安全，要带她离开。可是老人家住惯祖屋，所以不肯。”

弟夫妇要求登报脸书道歉

只要宋子妹愿意登报及在脸书上道歉，并答应不再闹事，宋知财及庄惠荔就欢迎四姐回家。

宋知财向本报记者指出，当年他的妻子与四姐确实有发生冲突，女子打架时常都有受伤毁容，但他坚持四姐当时是有讲会买凶杀他和妻子。

对于为何报警后又销案，他说，这是因为看在母亲的份上不想再追究，而四姐当初说会赔偿我修车费用，最终还是没有兑现。他补充，当时大舅并没有在现场，是没有听到四姐说的这句话，所以大舅是无法证实此事。

此外，他说，当年他们是为了不要闹事及为难母亲，才选择离开祖屋，而他的妻子始终没有收到律师信和电话。在离开后，四姐也说会请女佣来照顾母亲，但最后一样没有兑现此承诺。

庄惠荔表示，早上母亲所说的并不清楚，主要是说只要四姐没有再引起纠纷，不要再诬赖及冤枉他们，并在道歉后，她与丈夫都是欢迎四姐回来。

“我们两个都非常怕她，我们担心她回来会捣乱，打破家里的东西，而且四姐也在脸书上写说叫我们出门要小心，主要是她并不想与我们和气共处。”

他与宋知财皆说，由于四姐在3月6日在脸书贴文是诬赖他们的名义，所以他们要求四姐登报及在脸书作出道歉声明，这才可以回来。

曾因争执被弟媳拳打 本欲起诉母出面平息

这宗姐弟纠纷事件，因为网络传播闹得沸沸扬扬。宋子妹坦言，当初决定通过网络曝光事件后，就预料会面对指控，自己在家人支持下，一定会挺住。

“我没有恐吓弟弟夫妇。相反，当年是与弟弟起争执后，被弟媳打了一拳，最后我们闹了起来，是我被他们夫妇打伤。”

她说，事后本身甚至要起诉对方，最后弟弟要求母亲出脸，双方始平息事件。殊未想到，对方先下手为强，前去报警。

“妈妈住在老家，甚至没有人照料她起居饮食。她要自己一拐一拐步行去买饭，周边邻里都看到。”