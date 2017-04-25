雇佣逾10本地员工商家 人资基金注册宽限至930 北马新闻

（槟城25日讯）《2001年人力资源发展有限公司法令》修订后，政府给雇佣10名本地员工以上的商家宽限期至9月30日进行人力资源发展基金注册，否则会被罚款1万令吉，监禁不超过1年或两者兼施。

我国人力资源发展有限公司官员陈嫒如今日上午到槟州中华总商会主持相关法令讲解会。讲解会由商会的商业、中小型企业及人力资源发展组举办，吸引上百名商家前来聆听。

陈嫒如说，随着该法令修订之后，采矿业、服务业及制造业都需注意，因为这几个主要行业涉及层面最大。

她说，在还未修订之前，采矿业和制造业雇佣50名或以上的本地员工，以及服务业则是超过50人（霸级市场）或30人（餐饮业），就需要向人力资源发展基金注册，及需缴付1%的的人力发展资源税款。“不过，随着该法令修改后，任何行业只要雇佣10人或以上的本地员工，就必须注册及缴付1%的人力发展资源税款，否则会遭罚款或监禁。”

不过，她强调，任何公司只有5名至9名员工则是选择性是否要注册。

她说，政府现在给予宽限期至9月30日，让商家去注册以避免遭罚款，截至2月28日全马共有1万7658名商家注册。此外，她说，全国首400名登记的商家，将可获得5000令吉的辅助金来让公司派员工接受训练。

较早前，筹委会主席黄智杰说，政府为了迈向2020年宏愿，让本地更多员工转向高技能工作，因此促进这方面的发展，除了鼓励雇主提供员工培训，从而提高公司生产力，甚至改善服务素质。

他说，通过培训员工技能以学习更多知识，一旦员工觉得被重视，自然会追求更好的表现，晋升为核心员工或管理层。

此外，该组主任拿督盛秀莲及黄智杰赠送纪念品予陈嫒如。