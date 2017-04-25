远征更具挑战 与你探索中华大自然之旅 北马新闻

(槟城25日讯）光华日报将于4月29日（周六）下午3时，在槟城三条路光华日报总社三楼礼堂，配合长达《32天圣洁青藏高原&金秋南新疆风情万里远征团-光华与你探索中华大自然之旅》举办新闻发布会，欢迎新旧会员踊跃出席。

2015年是光华日报第6次举办远征之旅，光华日报曾举办了5次远征之旅，其中3次是以探索孙中山先生的生平点滴为主，即2010年光华日报首度配合创办百年周年庆典，举办《光华日报100年中山情之旅》、隔年2011年的《辛亥革命100光华情之旅》、2012年的《孙文大总统100年晋谒之旅》。

至于2013年举办的穿越马泰寮中4国《驰骋西藏秘境&青藏天路&华北古文明之旅》、2014年《金秋中国丝绸之路&魅力新疆&长城万里行》、2015《神州北南极·锦绣东北&中原故国&大香格里拉万里行》则着重在探索大自然和旅游。

过去六届行程总共完成5万9588公里的路程。今年的行程将比往年更遥远且更艰辛，届时，参加者可亲身欣赏异国风光及文化。

有意报名参与的读者，必须做好准备接受种种挑战。