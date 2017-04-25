霹没派750元BR1PK 赞比里要求MCMC调查 北马新闻

(怡保25日讯)假的！没派750令吉“一个我的霹雳人民花红”！

霹州务大臣拿督斯里赞比里今日针对一则透过手机应用程序流传16岁至55岁的霹州人民可申请750令吉的“一个我的霹雳人民花红”的消息，作出否认，同时也要求大马通讯与多媒体委员会作出调查。

他指出，根据了解，不负责任人士是透过社交媒体，尤其是手机应用程序，发出相关误导人民的讯息。他必须向人民厘清没有这样的事情，以正视听。

根据有关讯息，内容是指一项名为BR1PK(BONUS RAKYAT 1 PERAK KU)，可供16岁至55岁的霹州人民申请750令吉的援助，今年5月29日截止。

大臣是于周二上午为大马公司委员会（SSM）霹州大厦建筑物主持动土礼后，这么表示。

大臣表示，本身在收到这项转发的讯息时，也十分震惊，而不少人在接获这样的讯息后，都拨电求证。他强调霹州没有派发所谓的花红事件。

询及这会否是反对党所为，大臣说，他不要作出任何抨击，但相信是 “別有居心者”的做法。

他表示，这样的不实讯息，惟恐会引起人民的愤怒，所以将要求大马通讯与多媒体委员会调查。

是否建新机场 适当时候宣布

询及霹州兴建新机场的课题，赞比里说，本身会在适当的时候作出适当的宣布。

“我们不能否认的是，怡保苏丹阿兹兰莎机场面对再拓展的局限，而在别无选择下，政府不得不寻找新的地方，至于最后会否落实，这仍得胥视需求。”

他说，霹州政府迄今已针对兴建新机场与否展开了多次的商讨，一旦有新的进展，将在适当的时机才对外宣布。

提及反对党今对消费税的态度已“U转”时，赞比里认为这是预料中事。

贸消部副部长拿督亨利松艾贡在代读该部部长拿督斯里韩沙再努丁的演词时表示，霹州大马公司委员会（SSM）建筑物楼高10层，占地17.7依格，预计可于2020年竣工。

他说，根据大马公司委员会的数据显示，向该委员会进行商业注册的总数为636万6064个，公司注册则有121万3714家，其中霹州的商业注册为10万3992，而公司注册则为2万7533，为一个相当大的数目，这也显示虽然当前世界经济放缓，但我国仍有能力维持相当大的商业及公司注册。

贸长劝商家 向SSM注册

他也劝请所有的商家向大马公司委员会注册，以保障消费者，同时也保护本身的利益。

这座设在怡保的霹州大马公司委员会，也是该委员会除吉隆坡外，第2座设立的建筑物大厦，耗资7000万令吉。

出席者包括贸消部秘书长拿督斯里查米尔、SSM首席执行员拿督查拉、州财政司拿督嘉沙里、州秘书拿督斯里阿都布哈及州议会议长登嘉斯华丽。