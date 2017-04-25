德建资源集团 投资7400万扩充业务 北马新闻

（槟城25日讯）德建资源集团执行主席丹斯里小西史彦透露，该集团于今年将投资高达7400万令吉，以扩充业务。

他说，在该集团今年的7400万令吉投资中，其中2700万令吉将投资扩充寿司金(SUSHI KING)、吉野家(YOSHINOYA)及花丸乌冬面(HANAMARU)的业务，1000万令吉投资在扩充日本国分食品物流有限公司(KOKUBU)的业务及700万令吉投资在扩充DOUTOR咖啡的业务。

他强调，该集团预测，今年该集团的营收，40%是来自工业业务，30%来自餐饮业、15%来自聚合物工程部及另15%来自食品工业业务。

拟增设寿司金分店 至130间

他续透露，目前该集团在我国共有113间寿司金分店，而它计划于今年增设至130间，这需要投资合共1900万令吉，以及也计划在汶莱及印尼开设分店。

他指出，在大马征收消费税后，该集团餐饮业并没有提高食物的价格，这是因为该集团实施控制价格的措施，但由于马币贬值，的确也造成该集团的成本剧增，所以目前该集团是尝试将材料“本地化”。

他补充，在该集团目前在我国的113间寿司金分店中，100间已获清真认证。

“寿司金除了保留华人顾客外，也已有不少马来人顾客，所以我们预测它的营业额于今年将增长17至20%，盈利则是双倍增加。”

“我们也正加速推动海产工业的发展，目前除了一年可供应1000吨软壳蟹外，我们也在缅甸成功试验饲养石甲鱼，并于今年6月将这项成功的试验商业化，预料明年首季即可有收成。”

他续说，除了在缅甸进行饲养海产外，该集团也计划在整个东南亚区域饲养海产。

他披露，截至2016年12月31日的财政年度，该集团的税前盈利为1360万令吉，营业额则是10亿4000万令吉。

他是于周二在一项新闻发布会上，如此指出。