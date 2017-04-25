黄家业组“槟城第三眼” 首波出击植物园 北马新闻

（槟城25日讯）Kaffa餐厅老板拿督黄家业自组“槟城第三眼”非政府组织，第一波出击正是植物园。他声称组织成员中约30至40%为行动党元老，不讳言本身将在来届大选中披甲上阵。

只是，记者多番探问他在来届大选将在何区上阵时，他却大卖关子、不作正面回应，只说：“我在槟城上阵就对了！”

他较后也快人快语，坦告目前有多个政党向其招手，邀他加盟上阵，但一切都在考虑中。记者再询及是否以“国阵直属候选人”方式披申，他则以：“我是媒体直属候选人！”回应，大耍太极。

无论如何，他宣布拥有20名理事、400名会员，集各政党、专业人士背景的“槟城第三眼”非政府组织，周二正式成立和启动。

他说，槟城第三眼接受中立者加入。目前，组织手上已有35宗投诉案件。

他强调，所有理事碍于“身份”，担心曝光后将遭人抹黑攻击，所以选择暂时隐身。

他说，该组织自今年农历新年时开始筹组，由6人核心成员讨论，直到现下成立时理事达20人，成员中有植物学家、各领域工程师等。

他也表明，20人理事目前分设5个小组，即秃头山、交通、州政府拨款、政策监督和突发事件（主要关注小贩），各司其职，作出深入研究后再发表建议与批评。

“我们在成立前，有接触过其他非政府组织如槟城论坛（Penang Forum）等。最后发现大家作风迥异，所以另立组织。”

他说，由于槟城论坛已在关注秃头山事件，小组目前只在观察其变化进展。交通小组，则会关注槟州交通大蓝图外，也着手研究早前的玻璃池滑意外事件。

基设危机处处 抨植物园管理不当

“槟城第三眼”首波出击植物园小贩中心，黄家业直批植物园部门管理不当，小贩中心基设处处显危机，危害使用者安全。

他周二带记者前往视察，直指当局自今年初在小贩中心周边设置低栏杆，目的是为防止摩托车“驾上”走道。可是低栏杆却设计不当，反成危害行人、尤其老年人的险器。

“自3月后我就接获许多投诉，很多老人因跨不过低栏，险些被绊倒。这些管理人，有没关注这些小细节？”

现场一名66岁乐龄人士陈美心，也主动向黄家业投诉，上述栏杆设计不当，自己每天前来与友人茶聚，已多次目睹多名乐龄人士险被绊倒。

另外，小贩中心内开摊买熟食的达日星，也投诉水沟盖已脱落，本身曾向前来吃早餐的部门人员投诉，但对方不了了之。垃圾桶每两、三日便满，当局却安排一周处理一次。

“它的位置也太近我们档口，不太卫生。可是没人理会。”

黄家业强调，当地业者已多番投诉，但小贩中心从女厕马桶破裂、灯管无法照明、卫生欠佳，还有不负责人摊主，租下不到300坪的摊格，充作外劳住宿和其他基设问题，都诸之不理。

说好的最好呢？ 指罗兴强计划失败

黄家业同时点名槟旅游委员会主席罗兴强，当年“给我半年时间，打造最好植物园”的豪言壮语，只落得跳票收场。

“在2008年时，中央旅游局拨款700万令吉，打造拱门和莲花池。虽然那是国阵计划，但莲花池最后由州政府管，现在是失败收场。”

他说，州政府早年说莲河池要养殖可承载98公斤重的巨型荷叶，供游人坐上拍照。最后，罗兴强更说过会在半年内，做最好植物园，但都失败。

“州政府一直说请专人来管，但管成什么样？园前雨树死了不砍，倒下压伤人如何？园内一些炸弹树，结果愈见稀少。还有溪流被倒下的树干阻塞，为何没人清理？”