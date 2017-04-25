贸工部长：去年仅1.5% 大马贸易增长20.6%

(槟城25日讯)我国今年首2个月的贸易和去年同期比较，取得高达20.6%的增长率。国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法说，去年我国全年的贸易增长率只有1.5%。

今年好的开头，让他乐观的预料我国今年全年的贸易增长率会取得5%。

他说，我国今年首2个月的出口增长是19.8%及入口为21.5%。

他续透露，单单今年首2个月，我国的电子及电器工业的投资合共为40亿令吉。

他也预料全球机械及设备工业今年将以双数位数字增长，而大马在这领域中也将有令人刮目相看的表现。

他今日出席在槟城湖内国际会展中心举行的第三届国际半导体工业技术展开幕仪式过后，在一项记者会上，如此指出。

林冠英：应视人才为“王”

同时出席仪式的槟州首席部长林冠英强调，在工业改革4.0中，数据被视是“王”，但槟州政府更关注栽培人才，因为它认为人才更应该被视为“王”。

他重申，如果没有人才，槟城也不能取得今日的成就，但栽培人才却并非是一项“简单”任务。

他续强调，槟州政府致力于确保拥有人才，以支持工业的改革，以便槟州不会被抛落在后头。