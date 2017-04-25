【畅玩海南 （下篇）】“东方夏威夷”三亚海滨全岛最美 从味道了解海南

报道/部分照片:叶衿绣

“美丽浪漫”三亚为海南南部站点，位于海南岛的最南端，长夏无冬，空气清新，水质纯净，是中国空气质量最好的城市之一，也是中国著名的旅游度假胜地。三亚市别称鹿城，又被称为“东方夏威夷”，拥有全岛最美丽的海滨风光。

奢享360度全海景

三亚凤凰岛度假酒店是一座在大海礁盘之中所填出的人工岛，岛上的五栋酒店建筑恢宏前卫，是海面上最亮丽的风景线。每一处设计无不精巧，仅仅是一个天空酒廊就可以秒杀你。

三亚凤凰岛被称为“东方迪拜”，是三亚最具景观价值的地标建筑。风景优美的凤凰岛中心地带，景色宜人，四面环海，360度无限海景完美呈现。由一座跨海观光大桥与市区滨海大道光明路相连，这里三面依托山景，拥有得天独厚的山海天旅游风光。

海口冯小刚电影公社

冯小刚是中国大腕的导演，他导的电影不计其数，几年前开始在海南省海口市观澜湖景区中，开始设立了华谊冯小刚电影公社，这里分为好几个部份，目前公社只有1942街及南洋街开放，但里面复古的场景及营造出来的氛围真的让人流连忘返，这里超适合拍照，怎么拍怎么美，真的仿佛置身那个未曾经历的年代，真的太厉害了! 好像穿越剧一样感受昔日上海的风华年代，复古怀旧风情。

冯小刚是以他著名的电影，象一九四二、唐山大地震、非诚勿扰等经典电影场景为建筑元素，打造出百年的中国城市风情。进而融合综合娱乐商业街区，让这里变成海南省一定要来的旅游景点。这里有三条主题街道：包括1942民国街、南洋街，以及老北京街。

走进苗族人的生活

椰田古寨是海南省展示苗家风情文化的旅游景区。这里椰树成林，四季清凉，环境宜人。椰田古寨是个类似民俗村的地方, 椰田古寨含有两个族群，苗族和黎族。

苗族的老人长寿，老人家也有工作，勤劳勇敢，淳朴善良。黎族人民亲手制作的手工艺品织布，苗家银饰是最大特色，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能，就是手工精细。

《宋城千古情》被誉为世界三大名秀

三亚宋城是中国人气最旺的主题公园，是目前世界演出场次和观众最多的剧场演出。《宋城千古情》分为《鹿回头》的美丽传说，落笔洞的万年回声 ，更有巾帼英雄《洗夫人》的荡气回肠，《海上丝路》页被称为“香瓷古道” ，《鉴真东渡》时的惊涛骇浪 ，整台演出都是由海南最深厚的文化底蕴所串成。《宋》的演出设备一流：收缩、移动、升降等各式舞台机械、观众移动席、美国摇头电脑灯、全彩激光灯、进口音响设备、LED高清大屏，剧场里高科技的设备，使《宋》的视听效果日臻完美。演出虽然只有短短一个小时，精彩的文化创意、精心的内容编排、先进的舞台设备、丰富的历史内涵、精美的舞台表演，《宋城千古情》被誉为世界三大名秀。

舌尖上的 海南美食

海南不仅有水清沙幼，椰林婆娑，还有很多让你垂涎三尺的美味。海南以四大名菜文昌鸡、嘉积鸭、和乐蟹和东山羊为代表，而大多数菜肴都采用白切或白灼的烹饪方式，注重食物的原汁原味。想要了解一个地方的风土人情首先要从了解当地的美食开始。

海南椰子船

又称珍珠柳子船，是海南琼海、文昌一带民间传统小吃。用鲜椰子装入糯米、味料煮熟而成，具有浓厚的椰乡气息。椰肉和糯米饭紧密结合，色泽白净，椰香浓郁，清甜爽口。

姜葱炒花蟹

姜葱炒花蟹是广东省传统的汉族名菜，属于粤菜系。炒蟹是很好吃但炒起来方法很讲究的菜，通常炒蟹都用花蟹，因为花蟹肉清甜，且壳不算太硬，能容易被牙咬开食取。

清蒸对虾

香味扑鼻，白灼配上自制酸辣酱超级赞。椒盐的也非常好吃，垂涎欲滴。香味扑鼻，白灼配上自制酸辣酱超级赞。椒盐的也非常好吃，垂涎欲滴。

椰子鸡

海南特色美食椰子鸡，鸡汤清甜、鸡肉鲜嫩，受到食客的喜爱。

文昌鸡

四大名菜之首，皮黄且脆，柔嫩且美，骨酥且鲜。海南人传统的吃法是白切，沾佐料食用，入口喷香，爽滑异常。

三亚凤凰岛度假酒店，景色宜人，四面环海。

海口观澜湖华谊冯小刚电影公社，展现了二十世纪百年间中国城市街区的光景变迁。当然来张大合照留念。