【视频】吉中潮州会馆 大锣鼓队学员减缺经费 大城小镇

报道/摄影:陈雅幼

（双溪大年25日讯）吉中潮州会馆，是全国潮州会馆数十个属会中，唯一拥有大锣鼓队的会馆。

尽管国内也有好几支大锣鼓队，不过，却并不属于潮州会馆，而是属于一些学校或乡团。

鼓队面对的最大困难，是经费来源及学员的来源。因为大锣鼓队练习班并不收费，一切由潮州会馆承担；二来学员的流动性太大，常常面对学员不足的现象。可是为了传承潮州文化，尽管面对各种困难与挑战，大家都要坚持下去，绝不轻言放弃。

成员仅剩逾20人

该大锣鼓队成立初期，约有40-50人。目前的成员仅剩20多人，老中青少皆有，从最小的12岁至最老的70多岁。而之前更有6岁的学员。

大锣鼓队吸纳了许多的学生，因为年轻人的手脚较灵活，因此大多数是负责敲击的部分，成年人大多是负责音乐部分。不过，由于学生面对课业繁忙，或是毕业后升学问题而离队，常使鼓队面对学员短缺的问题。

一个从零开始，到9年后的到处演出，声名远播的潮州大锣鼓队，这其中的酸甜苦辣，唯有队员们知晓。

苏美姬：办卡拉OK赛 发掘古典潮曲歌手

苏美姬是现任潮州会馆妇女组主席，她在会馆成立大锣鼓队时就加入成为队员，并学习潮州乐器的演奏，主要负责乐器为苏锣。在潮乐的发展上，作出了很大的贡献，除了负责定期的潮曲学习班，也通过妇女组举办古典潮曲卡拉OK比赛，发掘本地的古典潮曲歌手。

苏美姬指出，该鼓队目前每星期一、四及五晚上进行练习，而且是免费的。鼓队的中国老师谢利伟每年来教学2次，约停留4个月左右。

鼓队所面对的两大问题，一是经费，二是学员的来源。她说，聘请来自中国潮汕的教练，必须提供他来往飞机票及住宿，这是主要的开销，而乐器是在之前已经买下，只在缺乏或损坏之下进行补充。另一方面，是面对学员的流动性太大，尤其是学生，虽然可以停留好几年，不过，当他们中学毕业后，到外区升学，就会流失许多学员；而成人的学员，一般上是基于兴趣，较为固定。

她指出，鼓队是在前任领导，如创会会长锺裕水、次任会长马松兴及时任财政陈庆贵等的积极筹划下诞生，他们的出钱出力，亲力亲为，为鼓队奠下基础。

她指出，鼓队成立于2008年11月，在不断的演练下，鼓队逐渐成型，除了每年2次在会庆及元宵活动上演出之外，逐渐地声名渐扬，受邀到本州或外州属会，或是其他组织的庆典上作出表演。

701周年纪念会 办筹款活动

她说，由于大锣鼓队所需经费庞大，该鼓队将在今年7月1日的周年纪念会庆上举办筹款活动，过后，也将在8月5日举办一场音乐会，希望借此为鼓队筹募10万令吉的基金。音乐会也经委任该会馆署理会长准拿督陈国祥市议员为工委会主席。她希望有兴趣者踊跃加入鼓队，会馆电话：04-4200111，或她的电话：019-4582300。

文套属于敲击法 武套专演奏音乐

苏美姬说，大锣鼓队分为文套与武套，文套方面属于敲击法，计有大鼓、深波、苏锣、锣仔、斗锣、大钹、小钹、以及空仔等；武套方面是演奏音乐，计有扬琴、二胡、唢呐、月琴、铜钟、古筝等。

她说，演奏大锣鼓时以大鼓为中心，司鼓者通过生动的鼓点、音色的变化以及吸收了中国拳术、剑术的手势结合击鼓、指挥的动作，在演奏时以不同的底鼓节奏和抑扬收放的手势，带领乐队的情绪和演奏，表现了独有的气势和色彩。

她说，大锣鼓队多数在节日喜庆派上用场，喧闹的锣鼓声加上喜气洋洋的音乐。年轻人多数是练习武套，即敲击，因为年轻人比较灵活有劲；成年人则多数练习文套，即演奏音乐。

许汉宏：陈庆贵总领队 出钱出力功不可没

吉玻潮州会馆会长许汉宏市议员表示，吉中潮州会馆大锣鼓队是在创会会长锺裕水领导时成立，成立初时，是由当时的财政陈庆贵出任总领队，而他也是潮州大锣鼓队的主要支柱，出钱出力，安排中国老师到来指导，寻找地点排练，安排鼓队到属会参与演出等，都是由他亲力亲为，功不可没。

全神投入乐在其中

~最老队员林谦发（70岁）

从大锣鼓队开始成立，林谦发就默默奉献一分力量，他主要是负责吹奏笛子。虽然他已届古稀之年，可是依然精神奕奕，全神投入于鼓队中，乐此不彼。他说，尽管自己年事渐高，手脚也没年轻人灵活，但是在鼓队里他还是能够扮演的一个角色而感到很高兴。

结交朋友传承文化

~最小的队员张舜琳

张舜琳现年15岁，她6岁时加入鼓队，成为了鼓队中最小的队员。她是伊布拉欣中学中三学生，目前是负责打主鼓，即大鼓。她觉得高兴，在鼓队里认识了许多朋友，也学习及认识到更多种传统乐曲。虽然现在升上中三，课业繁忙，但她还是会抽空练习，将传统文化传承下去。

向老师学敲钹技巧

~队员翁丽茱（62岁）及翁翠銮（56岁）姐妹

翁丽茱及翁翠銮是第一批的学员，主要是负责大钹与小钹，俩人都非常积极参与鼓队，并参与多项演出。翁丽茱表示，老师会教她们如何念口诀和一些技巧，如何掌握轻重者快慢等，也常告诉她们，所谓“真锣假鼓”，鼓打错可以混过去，而锣若敲错了，就会很容易被听出来，马虎不得。