魏家祥：若来历不明 领捐款须对得住良知 国内新闻

（吉隆坡25日讯）针对柔8所独中在柔州董联会安排下，领取“张健珠宝教育基金”捐献每校5万令吉的捐款，首相署部长兼马华署理总会长拿督斯里魏家祥认为，接受任何捐款，主权在于有关学校与有关组织，不过必须对得住良知，若善款出自于心甘情愿，没有任何冤枉钱，无论捐款数额多大，都蛮有意义。

他说，若善款出自于心甘情愿，没有牵涉到任何的冤枉钱，不管数目多少，都是多多益善，倘若捐款来历不明，则应该拿出良知。

“如果是小贩辛苦血汗赚的钱，即使是50仙，这个钱我都觉得蛮有意义。”

他今日出席张明添基金贷学金颁发仪式后说，倘若有人假借慈善之名捐款，这不是慈善，而是滥用人民的爱心，骗取人别人对他商业计划的支持。

逾20年接2万宗金钱游戏骗局案

“若有人借以慈善之名宣传，最终让老百姓受苦，我想良心会过意不去。”

魏家祥也分享道，本身自1992年从政迄今，20多年的经验看过无数例子，至少接到2万宗金钱游戏骗局的案件，整个过程20多年来都是一再重复。

“我以前好言相劝，换来‘不要阻止我发达’。只是不想再看见有人哭哭啼啼，钱财损失，赔上棺材本才后悔，为时已晚。”

他以不点名的方式说，有位仁兄被看成“皇帝”，但不久前被大马有关当局列入黑名单，并祝福相信“王者归来”的人士好运。

“如果你能发达没有损失钱财，我祝你好运，但是不幸成为最后一批受害者，我想非常可悲。”

他劝请大众尤其年轻人，这个世界没有不劳而获、投机取巧、没有捷径，必须脚踏实地。

他说，他作为政府的一部分，苦口婆心劝请有意加入任何赚快钱的公司，希望三思而后行。

此外，他指出，每当政府公布黑名单公司时，多数人抱着“受害人不是我”侥幸心态，当成为受害者时则欲哭无泪，最终还会怪罪政府，但是政府由始至终没有批准执照给相关公司。