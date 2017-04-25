雅加达选举给国阵的提示 异言堂

文：黄婉玮

雅加达省长选举结束了，代表基督徒和华人“双重少数”身份的锺万学寻求连任失败，国际社会都倾向认为前教育文化部长阿尼斯获胜象征穆斯林打败了基督徒和华裔政治，把锺万学的败选跟印尼的民间反华情绪联系在一起。再者，锺万学与印尼总统佐科威是政治盟友，两人有相近的治理理念，尤其在引进中国投资方面，所以锺万学的败选也让人联想到了佐科威未来的政治前途。

雅加达这场选举在国际社会看来是穆斯林与基督徒的对决，然而印尼总统也点破了一个事实：民主主义已经朝向极端民粹主义。

根据锺万学的败选分析，主要有两方面，一是认为锺万学有宗教偏见，二是对中国投资在雅加达高速增长产生的反华情绪。印尼整体引入中国投资量一直在增长，且获得印尼工作签证的中国劳工一年里就上升了30%。这些分析说明锺万学的败选不全然是宗教因素，其实还说明了印尼社会对中国存在对抗的情绪。不能不说民粹主义已经和本土主义融为一处，造成了今天所见的存在偏激言论的反华局面。

雅加达省长选举对我国的巫统和国阵政府具有的警示作用，是民粹主义者确实在近几年潜入各领域和社会课题里，他们企图政治化各种课题，尤其是涉及宗教和族群方面的课题。雅加达省长连任失败的境况何尝不可作为国阵政府的参照？

国阵政府大力引进中国投资，已经脱不了国阵打中国牌的标签，而中国因素到底会给国阵在下一届大选带来加分或是减分呢？针对本土主义夹带民粹的反华情绪，是东南亚国家政府要面对的新考验，然而国阵究竟有无设想过对策呢？

我国政客过去只把民粹主义者视为搅局者，不屑去深入研究民粹主义者的渗透战略。如今民粹主义已经渗透到种族、宗教和中低阶层的政治立场当中，他们渗透在反对党和非政府团体内的反政府意识，混淆民众的视听。然而马来政党都只朝向马来社会内部的分化而分分合合，政客们对于社会存在对抗中国的情绪，向来缺乏从外部的大环境分析根源，只归咎为种族对立、穆斯林与非穆斯林之宗教对立产生的结果。

在下一届大选来临之前，政府若不能将本土和民粹从混合体分出来，而仍然按照种族和宗教去拟定选举战略，那么说不定国阵到时也要面对雅加达出乎意料的选举结果。