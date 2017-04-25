“一带一路”呼唤新的国际安全体系

文：储殷

随着“一带一路”高峰论坛举办日期的临近，“一带一路”的落实与推进情况成了社会关注焦点之一。在为“一带一路”倡议3年以来取得诸多伟大成绩而欣喜的同时，发现与分析“一带一路”倡议实践过程当中面临的主要困难，找到相应的解决思路，已经成为推进“一带一路”所必须完成的任务。从目前“一带一路”倡议落实的情况以及未来的推进趋势来看，“一带一路”的安全风险将会得到更多关注。

安全风险大致可以归纳为四个方面：

其一，一些“一带一路”沿线国家，由于各种原因，国内安全形势严峻。在近几年的实践当中，一些国家出现了政局动荡、族群教派争端、恐怖主义分离主义势力兴起以及中央－地方的冲突等安全风险，在一定程度上阻碍了“一带一路”项目的推进，甚至导致了部分项目的中止。

其二，一些“一带一路”的重点区域如乌－俄、印－巴存在地区冲突或国家间关系紧张的局面，阻碍了“一带一路”所推动的地区整合。

其三，一些域外大国有意在“一带一路”沿线国家和地区制造区域紧张气氛，以阻碍“一带一路”倡议的推进。比如美国在南海问题上的一系列举动，就带有很强的遏制“一带一路”的目的。

其四，随着特朗普政权“反全球化”路线的逐渐清晰，未来国际安全形势很有可能会进一步恶化，部分“一带一路”沿线国家很可能会深受波及。

尽管中国的“一带一路”倡议是以经济为侧重的，但经济发展必须依赖于有保障的安全秩序。为了保护随着“一带一路”的推进而快速增长的中国海外利益，以及大量的中国企业与人员的财产与生命安全，围绕“一带一路”构建新的国际安全体系，已经成为中国所无法回避的历史使命。尤其是在域外大国频频以安全秩序对冲中国的经济影响力的情况下，建设“一带一路”之上的国际安全新秩序，已经成为中国国家崛起的必然要求。

坦率而言，任何一个大国的崛起，都伴随着国际安全秩序的重组。在西方社会的历史中，这种重组通常是通过大国争霸、帝国崛起，甚至世界范围内的战争来完成的。这也是一些国家对中国崛起忧心忡忡的重要原因，但对于承袭了天下大同精神的中国而言，在文化基因上，就对以天下秩序成就一国之私的霸道缺乏兴趣。也正因为如此，在历史上，中华帝国以及围绕这一帝国的东亚秩序，迥然不同于以征服、殖民为代表的西方帝国。

在“一带一路”的推进过程中，中国更倾向于通过与沿线国家的协调与合作，构建互信、平等的安全秩序。无论是中国与中亚国家的上海合作组织，还是中国－东盟的安全合作，都完全不同于以美国霸权为中心的北约和隐隐成形的美日韩军事联盟。在以西方中心为支撑的资本主义全球安全秩序日益瓦解的今天，这种成长中的新安全体系，正在成为维持地区稳定、保障世界和平的重要工具。

时至今日，出于对一些国家可能产生误解的担心，中国在军事、安全领域内的国际合作仍然保持着低调与谨慎，但随着“一带一路”的进一步推进，中国社会终究会发现，向“一带一路”沿线国家提供作为公共产品的安全秩序，不仅将是中国重要的大国责任，而且也是所有希望从“一带一路”中获得和平、稳定与繁荣的国家的共同期待。（文章来源：中青在线）