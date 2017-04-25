杨巧双的逻辑反映大马政治思想 异言堂

文：黄子诚

雪州政府因为《城乡规划指南》中对于非穆斯林膜拜场所的规定饱受各界抨击。邓章钦发现后，已采取了相对的应对措施。

此事原本应该告一段落了，岂知杨巧双在这个时候以行动党雪州副主席的身份发出文告，表示国阵执政州属也有类似条规，似乎是对希联一面倒的批评打抱不平。

杨巧双的资料并没有错，如果说她是对国阵抹黑，那绝对是不正确的指控。

但是，她的逻辑就是如果雪州政府有错，那国阵政府更错，因为那些被点名的州属都已实施这些条例多年，但没有任何官员提出抗议。所以，在骂雪州之前，应该要骂那些州的政府。

她的做法有种小学生在学校被罚时，提出其它犯错同学不被受罚的例子为自己辩护，看来更像是在与国阵比烂。

而这种思想，在我国朝野双方其实都不算少见。当有一方做错事时，他们最直接的回应方式就是揪出另一方相同的错误，试图将人民的视线从自己的错误转移。很多时候，他们是成功的。至少，支持他们的选民可以很容易地找到原谅他们的理由。

但是，错了就是错了，我们无法因为别人的错误，就把自己的过失合理化。就连小学生都知道，考试时如果写错答案，就只有被扣分，不可能因为坐在隔壁的同学也犯了同样的错，而要求老师不扣分。

点出对方的错误，本来就是朝野双方的责任，这样才能达到制衡作用。但如果用意错了，所谓的制衡只是为了掩饰自身的错误，那肯定不是选民要的，对国家民主发展也不会有任何帮助。

无论朝野哪方，犯错是肯定会出现的。只要肯承认错误，勇于提出补救方案，那么选民绝对还是会给予机会。邓章钦的处理方式，其实就赢得了很多选民的认同。反观杨巧双的做法，却被部分选民吐槽，这一点，从后者脸书贴文回应上就看得出来。

今天的大马选民，因为有着各种渠道的资讯，已经变得越来越精明。大家不再容许肤浅的政治，争争吵吵的时代已经离我们越来越远。当热情已经不再，选民剩下的就是理性。就是这理性，让选民可以更清楚的分析政治人物。

当一位政治人物需要用别人的过失来狡辩时，就证明他们已经无法找到其它为自己脱罪的理由。如果可以拿得出数据或具体理由，他们绝对可以就此脱罪，无需出到如此下策来赢回选民的认同。

很可惜，大马很多政客似乎还没看到这点，很多时候都喜欢用别人的错误来合法化自己的做法。这种情况，更是在选情越来越胶着的今天越来越严重。这，绝不是个好的现象。

而作为选民的我们，有必要纠正这种错误。只要这种情况出现，我们就要将不满表达出来。唯有这样，我国的民主才能茁壮成长！