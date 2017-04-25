又贵又不饱的饮食 异言堂

文：刘经广

槟城小贩头头林东英日前表示，槟城熟食售价比别州贵，而且吃不饱，希望同业以公道定价售卖。

我们非常赞同林氏的言辞，目前世界经济不景气，我国又百货高涨，人民已经陷入困境，但是有部分小贩及咖啡贩，糖价涨一角，他们则每杯涨一两角, 每碗熟食也涨五角甚至更多，然而份量则缩小，以致又贵又吃不饱。槟城的小贩执照费及摊位费比起其他地方相对合理，若能薄利多销，价格稍降些，则能避免加重人民的负担及影晌槟州的旅游业。犹如曹观友行政议员所言，不要杀死会生金蛋的鹅。因成本高而提高售价，但定价应公道合理，以维护小贩已取得国际上的好评。

近年来政府取消一些必须品的津贴与消费税的施行，导致各行各业的成本增多而被迫提高售价，政府如果能少些苛捐杂税，民间必定取得较便宜的饮食起居, 享有良好的生活品质。

我们很感激林东英先生和曹观友行政议员勇于反映现实及关心民瘼的言辞，希望各行业领袖及从政者能向林氏和曹氏学习，敢于反映现实及关心民困。

在1950-60直至1970年代初期，经理级的薪水每月只是RM300-400，普通工友每月只得RM60-100而已，但是当时的生活费却很便宜，所以足够维持生活，然而，目前的薪水即使每月RM2000-3000多也不够开支，由于现今的食用品价格高昂，以致受薪者与中低层人民陷进入不敷出的困境, 大家都期望能得到掌政者的关心和改善。