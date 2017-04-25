快钱那么好赚！还有穷人吗？

文：叶汉荣

人生像迷宫，有人寻入口，有人找出口！

红尘滚滚，世间人包括我在内，总在贪嗔痴中打滚，滚得遍体鳞伤，能及时开悟，冲出魔咒者有几许？更多人再回首时已是百年身。

今日社会，千网密布，虎狼当道，四处潜伏猎捕，金钱游戏、迷惑游戏、情欲游戏，形成一条链带，抓紧人性弱点，寻找彷徨羔羊送上祭台。

人心是脆弱的，尤其情愫游离不稳定时，最易遭有心人乘虚而入。

许多老掉牙情节，虽在平面媒体、网络、新闻报报看，听到，看到、震撼到，警惕到，但入戏时却迷蒙遭俘虏，待被四月惊雷撼醒时，已是脸无血色。

当然，站在网外，望向网内，说这话极不人道，也不厚道，但仍期盼大家对一宗宗赚快钱、神棍骗财骗色、为情自残案有所警惕，把恶性循环降到最低点。

物价高涨万税加身，压力日增的年代，催生更多“快速致富”集团出现，不敢说没人尝到甜头，但更多苦主已摊在跟前。

拥50万下线的金钱游戏JJPTR（打救普通人），传出崩盘消息后，已引起全国投资者哗然，有者忧心忡忡，有者觉得已回本了，就算集团倒闭也没关系。

一名下线说，他依然对公司充满信心，今年正月投资1200令吉，每月得到210令吉利息，已经拿了三个月了，目前四月份的还没收到钱。

另一投资者说，他两年前加入，已经回本，不在乎是否关门大吉。

JJPTR创办人李宗圣宣布，下月中将归还会员本金，并促请他们网上或前往公司登记资料，但会员赶到办公室时，大门依旧深锁更添忧虑，他们说“号称打救穷人，目前他们更像泥菩萨过江！自身难保”

金钱游戏也入侵神圣校园，一个以水果命名的俱乐部（类似“银会”组织），在新山学校活跃，一名参加的男生说，选越高价码配套回酬越高。

他说，不需卖产品，也免拼业绩，只坐着等满期，就有钱入袋，一旦下线加入，还有10%奖金！

有位妈妈十分忧心，除黑帮毒品入侵，目前连金钱集团也不放过书包族，她好奇他们哪来那么多钱投资？况且学生的本分，不是专注课业学习，岂可分神投资？

她觉得天下没白吃的午餐，放长线钓大鱼，初初让你尝甜头，过后就让你吃苦头。

“钱生钱！穷变富”充满号召力广告，十分吸睛，从之前的金玉华黄金投资、云数贸风波、到年轻拿督卷走600万事件，都逃不过两个字：贪婪。

种下梧桐树 引得凤凰来

欣赏二八定律所说：为什么全球80%是穷人，20%是富人 ，因为20%的人，做别人看不懂的事 ，坚持80%人不坚持的 ，成功绝非偶然，一路踏踏实实 、稳稳前行 、不急功好利，做好当下的事 。

不追一匹马，用追马时间种草，待春暖花开时，就有一批骏马任你选；不刻意讨好一个人，用暂没朋友的空间，提升自我能力，时机成熟时，就有更多朋友靠近你；人情买回来的朋友是短暂的，人格交出来的朋友才是永恒的，所以，充实自己比取悦他人更有力量。

种下梧桐树，引得凤凰来！踏实种稻，谷粮满仓！