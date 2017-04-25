山雨欲来？ 美参议员将齐赴白宫听朝核汇报 国际新闻

（华盛顿25日综合电）朝鲜将于周二迎来第85届建军节，外界猜测朝方或会藉此时机在近期进行核试。有高级参议员助理于周一表示，所有参议员将于本周三前往白宫，听取军方领袖及白宫高层关于朝鲜半岛局势的汇报。

消息人士指，全部100名参议员将被召往白宫，出席由国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯、国家情报总监科茨及美军参谋长联席会议主席邓福德等人，于当日下午3时（大马时间周四凌晨3时）举行的简报会。亦有众议院议员的助手说，白宫将同样向众议员举行类似的简单会，目前正在协调当中。

报道指，虽然白宫官员经常前往国会山庄处理外交政策和国家安全事务，但参议员全体出席、并由以上4名高层一同召开会议，实在极不寻常。较早前，美国总统特朗普亦致电中日领导人，谈及朝鲜核问题，并狠抨朝方好战的举动。

特朗普：是时候解决问题了

特朗普周一表示，联合国安理会必须准备就朝鲜核计划和导弹计划，对朝鲜施加更严厉的制裁措施，称现况“不能接受”。

特朗普在白宫接待联合国安理会代表时说：“这是对世界的真正威胁。朝鲜是一个很大的世界性问题，这是我们终须解决的问题。”

随着朝鲜推动弹道导弹计划，这种言论肯定会再次引发紧张。朝鲜也被认为正准备第6次核试，最近还拘留了一名美国人，成为在该国被扣押的第3名美国公民。

美国已下令核动力航母“卡尔文森号”战斗群开赴朝鲜附近的西太平洋，该战斗群将日内到埗。

特朗普曾暗示，他会对朝鲜施加军事压力，同时鼓励中国对其盟友运用影响力。他说：“人们被蒙在鼓里几十年，现在是时候解决这个问题了。”