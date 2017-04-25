首轮力压玛琳勒庞 马克宏有望成法最年轻总统 国际新闻

（巴黎25日综合电）法国大选首轮投票周日结束，周一发表的最终点票结果显示，中间派候选人马克宏的得票率为24.01%，极右国民阵线领袖玛琳勒庞得票率为21.30%。随首轮票选胜出，马克宏被看好成为法国史上最年轻总统。

最终结果显示，马克宏赢得866万张选票，比玛琳勒庞的768万票多出接近100万票。这个结果比早前公布结果只有轻微改变；早前公布结果指两名候选人处于领先，可进入5月7日的大选“决选阶段”。

丑闻缠身的保守派候选人菲永的最终得票率为20.01%，极左候选人梅朗雄得票率为19.58％，双双被淘汰出局。

据此前的法国民调显示，4人的支持率非常接近，数字上的差别都在统计误差的范围内，谁都有当选的可能性，因此这次大选也被称为法国史上最难预测的选举。

在4位候选人中，马克宏倡导“非左非右政治”的同时，力主维护欧盟框架体系，并以此获得左翼和右翼两方支持者的大量选票。与马克宏相对，玛琳勒庞倡导“法兰西第一主义”，主张法国脱离欧盟。此外，她抱持限制接受难民立场，吸引了广泛选民的支持。

马克宏和反欧盟的极右派领袖玛琳勒庞，迈入5月7日第二轮决选，打破法国60年来左右派相争的传统局面，外界看好马克宏有望成为法国史上最年轻总统。