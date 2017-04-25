“没派霹人民花红750元” 霹大臣:这是假的

(怡保25日讯)假的！没派750令吉“一个我的霹雳人民花红”！

霹州务大臣拿督斯里赞比里今日针对一则透过手机应用程序流传16岁至55岁的霹州人民可申请750令吉的“一个我的霹雳人民花红”的消息，作出否认，同时也要求大马通讯与多媒体委员会作出调查。

他指出，根据了解，不负责任人士是透过社交媒体，尤其是手机应用程序，发出相关误导人民的讯息。他必须向人民厘清没有这样的事情，以正视听。

根据有关讯息，内容是指一项名为BR1PK(BONUS RAKYAT 1 PERAK KU)，可供16岁至55岁的霹州人民申请750令吉的援助，今年5月29日截止。

大臣是于周二上午为大马公司委员会（SSM）霹州大厦建筑物主持动土礼后，这么表示。

大臣表示，本身在收到这项转发的讯息时，也十分震惊，而不少人在接获这样的讯息后，都拨电求证。他强调霹州没有派发所谓的花红事件。

询及这会否是反对党所为，大臣说，他不要作出任何抨击，但相信是 “別有居心者”的做法。

他表示，这样的不实讯息，惟恐会引起人民的愤怒，所以将要求大马通讯与多媒体委员会调查。#