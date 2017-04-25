爆王菲霆锋分手 宋祖德“错了直播吃狗屎” 娱乐新闻

据台湾苹果日报报道。王菲2014年与分手11年的旧爱谢霆锋复合后，不时被目击到两人恩爱身影。没想到，号称“宋大嘴”的中国评论家宋祖德昨却惊爆小俩口其实已经分手，甚至立下豪语消息错误的话，要“直播吃400克狗屎”！

（北京25日讯）宋祖德在微博爆料，指王菲去年演唱会捞金失败后，两人关系就越来越僵，他说：“据圈内人士透露，两人最近已签分手协议，有商业上的合作就同时出现。两人走到一起的真正目的，就是为了捞金，老百姓喜欢看八卦，年近50岁的王菲只能靠男男女女这点破事维持关注度。”宋还表示霆锋挥金如土，王菲能为他带来钱，他才会跟她一起，带不来钱必然分手。

网友等看好戏

不过，2人今年陆续被民众拍到在机场不顾旁人热吻的照片，宋祖德的爆料可信度仍存疑。不少网友等着看好戏，“等着看直播吃狗屎”、“出来刷存在感的吧”；也有人表示宋以前爆料过张柏芝不雅照、李嫣兔唇、汤唯被封杀等事情，且都是事实，因此网友相信他此次爆料应该也八九不离十。

对此，记者求证王菲好友邱瓈宽，她吐槽宋祖德“狗吃狗屎都不看，谁要看连狗都不如的用屁眼话的人直播，王菲的感情关他屁事”；王菲的经纪人陈家瑛则没有做出回应。