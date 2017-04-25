截肢男童恐再截右手 柔苏丹后探望哭了 国内新闻

（新山23日讯）舍监鞭脚男童截肢案，11岁男童莫哈末塔奇阿敏的右手下肢还在发黑，如果情况不改善，将在今晚也须截肢。

目前，他在新山班兰医院重护病房（HDW）内观察，肾和心脏部位正常运作，只是右手仍然发黑，情况严峻，需观察至晚上8时，情况若依旧，最终只能实施截肢手术=

他在治疗期间有清醒过来，但在服食院方提供的药物后，目前在昏睡状态。

中午12时计，柔州苏丹后拉惹查丽苏菲雅抵达班兰医院，探望男童，并给予伤者家属慰问。

苏丹后在重护病房约半小时后离去，从病房走出时，相信怜悯男童遭遇，不禁落泪，用手心拭去脸上的泪水。

陪同苏丹后前来探望男童的尚有柔州卫生、环境、 教育与新闻委员会主席拿督阿育拉末、柔佛卫生局副局长（医药组）依占苏来曼、新山班兰医院院长阿兹莎等。

较后，阿育拉末受媒体访问时透露，男童因药物影响，目前在昏睡，不过可以确定的是他的双腿已截肢。

“尚未查出男童的具体病因，是因遭鞭打而细菌感染才被截肢，还是因为其他疾病，需待完整的调查报告出炉，预计约1个星期才能完成，届时我将会另行对外宣布。”

他指出，苏丹后谕令，柔州卫生局官员应替其他同样遭到舍监鞭打的同学进行身体检查，确保同样截肢事件不会再发生；同时，也要求州内所有清真寺和祈祷室，在来临的星期五为莫哈末塔奇阿敏祈祷，给予他精神上的支持。

他说，他会与柔佛州宗教委员会主席阿都慕达立讨论，以落实苏丹后的要求。