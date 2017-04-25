网上取非法影片重制 谷阿莫被片商告侵权 国际新闻

网路红人谷阿莫搭配剪辑多部电影、戏剧精华，搭配独特的幽默旁白，深受大批粉丝喜爱，然而他因未获得授权，就直接使用影片内容，让他惹上官司。昨爆出影音平台“KKTV”、电影片商“又水整合”正式对他提告侵权，谷阿莫则上YouTube开战，强调“不会轻言退出二次创作的权利”。

“又水整合”表示，谷阿莫至少用了该公司4部发行的电影作品，包含《多啦A梦》、《脑浆炸裂Girl》、《近距离恋爱》等，把电影形容的无聊至极，影响观众买票进场的意愿。其中《近距离恋爱》当时只上映了短短数天，《脑浆炸裂少女》甚至无法上映，严重影响票房。

另外KKTV去年独家买下韩剧《W两个世界》的新媒体播映权，但谷阿莫使用《W两个世界》的片段前并未告知，且因韩剧影片的重新编辑不得扭曲原先脚本，故KKTV向检调单位提出异议。目前，处置方式已全权交由检调单位处理。

谷阿莫昨晚在YouTube花六分二十二秒说明侵权风波，不断强调“网路著作权的合理使用”，表示可不事先经著作权人之授权使用，同时也向媒体发出五百一十二字声明，强调是否侵权“由法官判定”，声明将进行后续法律程序，“还谷阿莫一个清白”。