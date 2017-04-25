高人指点多做善事 面摊老板请老人吃鲍贝面 国际新闻

（新加坡24日讯）天下沒有免费的午餐？但宏茂桥一个面摊却有免费晚餐。

面摊老板为了积德求福，每逢星期天晚就请该区孤寡老人吃鲍贝面，打算连请99次，而且只要该区老人，来者不拒，要感谢与他们结下的“一面之缘”。

好心老板黄国雄（42岁）在宏茂桥10道第531座组屋楼下咖啡店经营“面社会”摊位，至今已有六年多。

他受访时告诉记者，日前他受高人指点，若想生意更上一层楼，就得多做善事，例如请老人吃饭，还得连做99次。

黄国雄原本半信半疑，但他本来就爱做善事，于是在四个星期前就已经开始付诸行动。每个星期天晚上8时30分至9时30分的非繁忙时段，黄国雄在宏茂桥的面摊会让孤寡老人前来免费任吃。

年长居民除了面食如鲍贝面、炸饺肉圆面等，也可以点其他配菜和小吃，大家吃吃喝喝之余，还能认识新朋友，拓展生活圈子。

黄国雄坦言，因售卖的面比较高档，价格比巴刹的稍微贵，一般在五六元左右，很多老人都“敬而远之”，所以接触到的孤寡老人并不多。于是，他找经常来咖啡店喝茶的老人，让他们做“领头羊”，通知该区的其他孤寡老人。

这项计划进行到昨晚，已经实行了四周了，每次有七八个素未谋面的老人来开餐。因为担心老人家不好意思点菜，黄国雄还准备了一些小吃，例如香肠、鱼饼、鲍贝羹等，给他们加料。

问及筛选受惠老人的条件，黄国雄说，理想是65岁以上的孤寡老人，但他不打算核对身份和年龄，让公众自动自觉。

此外，他也不担心新闻出街后，大家反应过于热烈。他说：“既然决定了做善事，就来者不拒，钱不是问题。”

这项免费送面活动并没延伸到他在义顺环路第256座组屋的分店。黄国雄说，生意还是很小规模，等此计划稳定了，才决定下一步。