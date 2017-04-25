马云身价1241亿 他觉得还是一无所有 国际新闻

身价高达283亿美元（约1241亿令吉）的阿里巴巴董事局主席马云，在一场公开演讲中表示，他觉得自己还是一无所有，也没时间花钱，更不觉得钱对今天的他有多重要。

据中国和讯网报导，马云23日出席在河南郑州举行的「2017中国绿公司年会」时，先从自己的家庭开始讲起，“我父亲是一个很普通的职工，但他有对文艺的爱好，并在一直努力，后来做了曲艺家协会主席，我妈更是普通的人。像我们这些年轻人没有有钱有势的父母，没有有关系的舅舅，我们没有昨天的积累，没有今天的资源，唯一要做的事就是对未来的判断。”

他认为，未来的判断至少是十年以后，你认为这个会有这样的问题或者机会，你坚持往这个方向走十年，也许你就会赢得机会。我们不能跟別人拼昨天，也许没办法跟別人拼今天，必须要对未来有一个判断。

尽管已经富可敌国，马云仍说，“我自己觉得我还是一无所有的人，不管大家怎么看，觉得你很有钱，我也没时间花钱，我也不觉得钱对我今天有多重要，当年的钱对我很重要。”

“事实上花钱是门大学问，我们绝大部分的人，特別是像我们这样的人，我们都不知道该怎么花钱，这个钱不是花在自己身上，这个钱要花在未来，花在孩子，花在社会和年轻人身上，我们这些企业家只会想办法积累。”

马云还说，“我的累是我并不知道我可以爬山爬到七千米高空，我在山脚下的时候，我向往山顶上的风景，这个肯定很漂亮，越往上爬，发现哪儿有机会看风景，你一步走错，尸体都找不到了。你在那边空气的稀薄、人的孤独，所犯的一个小小的错误、一个小小的石头可以把你砸死。所以这时候，你选择的路只能是这样，所以每个人想清楚，你到底有什么、要什么、放弃什么。”

根据福布斯（Forbes）网站本月17日公布的「2017华人富豪榜」，马云以283亿美元的身价，位居全球华人第三大富豪，仅次于中国地产大亨、万达集团董事长王健林及香港首富李嘉诚。

对于未来的判断，马云表示，“今天所有的企业已经到了这个时候，你还在怪一个技术的时候，那只是你倒楣。30年内任何一个企业如果你不跟互联网有掛钩，如果不利用互联网去发展自己的业务，就会变得比100年以前或者几十年以前缺乏电一样可怕，甚至比断了电更可怕。”