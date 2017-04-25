房地产商破产 富太卖辣酱赚钱 国际新闻

浙江江山的柴美娟曾经是一位富太太，夫家曾是江山市颇有名气的房地产商，家族兴旺时，家里拥有多套别墅多辆豪车。5年前家族经营不善破产负债累累。痛苦彷徨后，柴美娟担起养家糊口的重担，卖起了辣酱。

“现在的收入跟当年没办法比，但养家过小日子够了。我觉得干得很踏实，我相信能担起养家的责任，我家一定会好起来。”柴美娟说。

2010年，由于经营不善，柴美娟丈夫的产业资金链断裂，企业陷入资不抵债的状态。2012年6月18日，家族成员多方筹资无果后，集团宣布破产。随后家族的豪车、别墅统统被法院拍卖抵债。

因为家庭经济窘迫，柴美娟想着出去工作。“我本身就是农村出来的，我拉得下脸皮。”此时，微商开始在朋友圈流行起来。因为是零成本，柴美娟觉得自己也可以做微商。她是江山城区第一个在微信上卖辣酱的，加上味道好，所以生意还不错，每天都接到十多个单子。每接一单，柴美娟都会亲自送上门。

之后，柴美娟的生意逐渐变好。当年做房产老板的老公，也拉下面子在家里帮忙打包、发快递。随后，柴美娟把业务扩散到了外地，最远的已销售到海南、内蒙、新疆、黑龙江等地。她仅靠微商卖卤味辣酱的销售额每天可以达到5000元左右。

柴美娟接好的订单要一个个地打包，装好。本地的由她开车一家家地送，柴美娟说：“这些天经常送到晚上9点。能多赚点钱，辛苦一点无所谓。