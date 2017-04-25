自卑没啥不好 蕉风椰语

文：秀敏

相信本地很多人不晓得姚晨是谁。其实她是中国一位艺人，在中国还蛮红的，你不认识她无所谓，我只想借姚晨说个道理──做人有点自卑也无所谓。

笔者看到一篇专访姚晨的文章，说这“大嘴”姑娘小时候因为嘴巴大，特别自卑。打从幼儿园开始，笑的时候很自觉地用手捂着嘴，因为晓得自己没有人们喜欢的樱桃小嘴。更可悲的是，后来人们以“加菲猫”取代她的名字，因为她的嘴巴确实很像加菲猫。

姚晨因为嘴巴大而自卑，即便有一次可近距离接触自己偶像，但因为自卑，怕被偶像笑话，本来可以得到一张偶像的签名照，却放弃了。也是因为这份自卑，她不断努力，现在反而获得认同，人家不再唤她“加菲猫”，改为叫她“大嘴美女”，可能她自己也觉得不好意思，依旧咧着大嘴谦虚地说：“嘴大，算是一个特点吧！”从她的应对不难发现，即使现在受到认同了，她还是保留一点点的自卑。

再以我本身为例，小时候成绩并不好，学校分班时，我被分到学习进度差的班级，一度让我很自卑，见到优秀班的同学，都觉得自己矮了一截。学校把最好的资源，都分配给优秀班，让我感觉倍受歧视和遭受到不公平的对待。

自卑的我，不想长期这样被人忽略和遭受不公平对待，于是铆起劲来努力和用功。别人花一小时在功课上，我就花两小时。不到两年时间，我就从后段班进到优秀班，让全校师生哗然。

然而，在优秀班的我，依然很自卑，因为我有自知之明，我不是天才型的人，我只要一放松，成绩就会打回原形。因此，在求学生涯，以致于现在工作，我都不敢自满，常常是战战兢兢，尽力而为。

我觉得，做人应该要有一点点的自卑，这会让我们做任何事情都不忘谦虚。有句话说：自卑，如流向低处的水，水利万物而不争，却在自卑里汇聚成江河一样的人生格局。这话，一点也不假。