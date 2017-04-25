冒用森林局名义骗竞标 男子卷走万15人上当 国内新闻

（怡保24日讯）一名承包商疑冒用森林局假信函，以中介身份广招他人招标工程项目，据了解，霹雳州至少15人上当，涉及总额约250万令吉。

7名受骗的承包商周一在双溪昔南警局外召开记者会，揭发遭骗取逾百万令吉的经过，并希望其他受害者迅速向警方作出投报。

据了解，他们是经过脸书发布相关事件后，发现霹州内至少15人受骗。

承包商代表阿兹诺（39岁，来自怡保）指出，受害者中都是与一名年约30岁的承包商接洽，对方以“中间人”的身份告知，森林局有各类的工程项目，需要寻找承包商招标，而一些受害者更收到印有森林局印章的信函。但是经向森林局查证后，发现全部都是假信函，也没有相关的招标项目。

他说，本身是在2015年认识该名男子，今年年初，他在脸书发现有民众发布类似的事件，涉嫌的是同一名男子，当时才惊觉本身已受骗，而他一共被骗取12万令吉。

他说，经一众受害者互相道出受骗经过后，发现该名男子自2013年开始以相同的手法行事，而全部的受害者已经各别向警方作出投报。

安排见“副局长”游说竞标 男子行骗被揭发求情失联

另一名承包商沙夫鲁丁（51岁）表示，他曾因为发现信函的项目编号可疑，而向对方要求会见“森林局副局长”，当时确实有一名男子出来会面，并自称是森林局官员，他在对方的游说下，相信确有有关竞标项目，因此交了约14万8000令吉。

“岂料在与同样受骗的友人交谈下才惊觉双双掉入骗局，于是，与友人一起约见该名男子，而该名男子以欠下非法借贷才逼不得已进行诈骗为由，哭求我和友人给时间分期摊还欠款。”

他说，由于出于一片同情心，他和友人也对该名男子网开一面，岂知那天后该名男子即完全失去联系，连该名男子的家人也一起失去踪影。

他希望透过记者会，可以给更多的承包商作出警惕，同时也希望警方尽快展开调查，并对该名男子采取行动。