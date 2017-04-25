一马公司与阿布扎比IPIC 违约纠纷和解 国内新闻

（吉隆坡24日讯）一马发展公司（1MDB）今日证实，该公司与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的金融违约纠纷，终于达成和解，和解内容包括一马发展公司会付予国际石油投资公司一笔款项，以及履行于2012年发行的国际债券的一切责任义务。

一马发展公司今日发表简短文告中，并没有提到该公司到底需支付予国际石油投资公司多少钱，也没有提这笔款项到底是否为赔偿金。

而文告仅表示，上述的国际债券是由一马发展公司集团所发出，期限至2022年。

“这些义务，一马发展公司都会兑现，而涉及到的款项会从一马发展公司投资基金单位的融资来筹获，首批的5000万美元资金已经获得。”

文告指这项和解以及投资基金单位的融资，是解决一大挑战的方案，也是一马发展公司重组计划的部分，而这项计划也已晋入尾声。

根据之前新加坡《海峡时报》引述的消息来源指，解决这项纠纷的核心内容是大马必须在今年杪前偿还阿布扎比12亿美元（约52亿令吉）。

该报导亦指2012年国际石油投资公司协助一马发展公司发行35亿美元债券的一部分，根据拟议的解决办法，马来西亚政府将履行对国际债券持有人的一切责任义务。