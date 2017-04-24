JJ崩盘疑云密布 会员冷静看待 怡逾30人填资料 国内新闻

（怡保24日讯）JJPTR 怡保分行2天内接获30余人前往填写未赚钱户头的资料，但暂无人登门骚扰，相信会员们都冷静看待。

该分行职员郑女士指出，在怡保保守估计有1000名会员以上，但因为会员都是上网申请，所以不清楚正确的会员总数。

她也指仍然有许多人对该公司充满信心，因为在开幕当天就有20多人有意加入，但因当时系统不能操作，20多人仅是填写了资料，还没正式加入。

她说，至目前为止，并没有人上门要求退款和制造骚扰，看来会员们都明白公司的情况。

她补充说，该分行是每天下午1时开门至晚上8时，休息日是每个月的10日、20日和30日。

吴先生：公司仍有回复

会员吴先生（69岁）因为接获消息指未赚钱的户头，可以先行到分行填写户头资料，所以今天前来。

他是一年前加入，初时友人向他介绍时也有些担心，但是过后看到朋友们陆续加入便跟着加入。

他认为，如果该公司是存心骗人，可以在招收会员后拿钱失踪，没有必要在现在的情况依然站出来给予会员回复。

他说，在他加入后也介绍妹妹加入，兄妹俩加入7个月后便回本，最后一次领钱是在本月10日。

他也说，其实他投资的钱已经全部回本，而他共有6个户头，4个已经赚了钱，只有2个算是亏本，但是总结来说也不算亏损。

梁先生：对创办人有信心

另一名在2016年年中加入的梁先生（20余岁）说，在投资后的第7个月已经赚钱，本钱也早已经领回，虽然现在还有户头在该公司，但是也不能说是亏损。

他也对该公司创办人有信心，但是他暗指该公司目前面对的难关相信是内部有人做小动作而致。

他本身也有做其他的投资，所以这公司的户头就暂时放着。