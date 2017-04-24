怡保午后暴风雨 树倒招牌被吹走酿车祸 国内新闻

（怡保24日讯）周一下午怡保市区再度遭到暴风雨侵袭，造成多处发生大树倒下、招牌被吹走以及车祸失控翻覆意外事故。

在上周六的暴风雨中，一辆坐有3人的轿车不幸遭一棵倒下的大树压及，导致车内一名华裔妇女不幸身亡，而在周一下午的这场狂风暴雨中，再度发生大树倒下压中一辆轿车，所幸车内3人安然无恙。

此宗意外事故发生于下午3时许在柯仕文路一个小食中心旁，大风刮倒小食中心旁的一棵大树，不偏不倚压中一辆丰田轿车司机位车顶上。

印裔车主玛廉及另外2人在意外事故后自行爬出车外，并心有余悸的说，车顶陷下时，离他头顶只有一寸而已，庆幸他们3人都安然无恙。

另外一宗倒树压中轿车事故发生在怡保百利广场附近的一个露天停车场处，停车场内大树和太阳能照明灯灯柱遭大风吹倒，压中停放在该处的4辆轿车，所幸没有造成伤亡事故。

与此同时，在务边路靠近茵碧娜酒店前路段，也有一棵大树被大风吹倒，造成途经该处驾驶者被迫U转而行。

在大风雨的侵袭下，怡保市内一家报馆的招牌也被吹脱，所幸脱落的招牌没有压中路人。