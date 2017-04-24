遗憾提高罚金被错误报道 林冠英重申槟水费不变 北马新闻

（槟城24日讯）槟州首席部长林冠英说，他建议提高罚金以惩处浪费水源的用户，却被一些媒体错误报道成提高水费，让他感到十分遗憾。“我重申，根据现有的计划，水费保持不变，并没有提高。”

他今日发表文告说，槟城很不幸的是国内用水量最高的州属，根据2016年的资料显示，槟城的人均用水量为每天286公升，远远超过全国的人均209公升。联合国建议理想的人均用水量为每天165公升，而新加坡则已是每人每天148公升。

“槟城人的用水量如此高，原因是我们的水费是最低的，平均3万5000公升才32仙。在柔佛，一样的水量是槟城的四倍，要价1令吉32仙。我们的水费如此低廉以致被浪费，大量用水其实对我们的环境及财务而言是不永续的。再者，槟城水供机构在2016年津贴了9100万令吉，以便维持我们的水价，成为全国水费最低的州属。”

他说，槟州政府多次受到非政府组织的非议，包括来自消费人协会主席莫哈默伊德里斯、槟城水源观察负责人陈毅荣教授等的批评，指州政府无法节约用水及保护环境，并建议双倍或三倍增加现有的水费，以便以价制量。

“尽管如此，州政府并不希望以双倍或三倍的幅度增加水费。我们希望非政府组织再次给予州政府机会，暂且不增加水费，而是以增加浪费水源的惩罚费来解决问题。目前，对于浪费水源的用户，必须缴交罚金，称为浪费水源惩罚费（Water Conservation Surcharge）”