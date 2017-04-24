“体恤民困是空话” 陈德钦抨火箭“涨”势欺人

（槟城24日讯）马华槟州联委会主席拿督陈德钦批评以首长林冠英为首的行动党槟州政府，在执政槟城2届近9年当中，已经第4度调涨水费，行动党州政府“涨”势欺人，使林冠英口口声声体恤民困、照顾民生的口号，沦为自己讲自己爽的空话。

“槟州首长林冠英日前宣布，槟州供水机构在非政府组织施压下，将向国家水务委员会（SPAN）建议提高附加水费至每1000公升1令吉，涨幅近100%。”

他说，根据槟州供水机构过去数年的记录，行动党槟州政府在执政9年里至少3次调涨或变相调涨水费，分别是：2010年11月1日涨了家用水费征水源保护附加费（WCS）；2010年11月内再次取消商用水费的津贴，涨了27%；2013年9月及2015年4月多次调涨，家用水调涨高达16.7%，至于商用水则调涨高达18.8%。加上这一次的宣布，是行动党执政槟州以来第4次调涨水费。

陈德钦今日发表文告指出，林冠英这次宣布调涨水费，其说辞还是一贯的老调重弹：一是说这是受到非政府组织的施压，二是说水费太低导致槟州人民用水很浪费，因此调涨水费是为了教育槟州人民节省用水。

他促请林冠英回答以下问题，以证明他的说辞是站得住脚的：

一、向行动党槟州政府施压涨水费的所谓非政府组织到底是哪些组织？

二、行动党槟州政府到底是代表非政府组织的州政府，还是代表槟州人民的州政府？

三、行动党槟州政府有何科学化的实验或数据可证明，水费和用水率有直接的关联？

四、行动党槟州政府的整个官僚和专业团队，难道只能想到用涨水费的方式来鼓励人民节省用水？这样的州政府真容易做！

五、行动党槟州政府的财务状况是否出现危机，调涨水费目的在于把负担转嫁人民，而根本不是所谓教育人民节省用水？