《最完美的女孩》大马导演金沛晟次部作品 票房冲破40萬 国内新闻

（吉隆坡24讯）大马导演金沛晟的第二部作品，惊悚悬疑电影“最完美的女孩”4月13日上映至今票房冲破40万令吉。

由海王天玺文化传媒，胜威文化传播荣誉出品，高尔吉亚以及点击娱乐联合出品，金沛晟执导，刘亭佑监制，李毓芬及张睿家领衔主演的惊悚悬疑电影 “最完美的女孩”，4月13日在大马抢先上映，金沛晟也携演员李毓芬，张睿家在4月6日来马南上北下宣传 “抢攻” 票房。

在首站吉隆坡的两场首映，近3000人潮涌入戏院观看，观影人潮超乎想像，为首映增添声势！加上，在柔佛及槟城的放映场次也陆续开出好成绩，现截至4月23日，“最完美的女孩”在大马的票房成绩已冲破40万令吉，叫导演及演员都大呼超开心。

这也是金沛晟的第二部作品，他谓对电影寄予很大厚望，并且大赞李毓芬和张睿家交出100分的好演技，所以对这部电影一直信心满满。

即使上映期间，电影“硬碰”好莱坞大片，票房依然开出红盘，金沛晟说，“自己的作品受到自己人的支持，当然是一件很开心的事，希望这股热潮不要停下来，大家继续买票支持‘最完美的女孩’！还有希望接下来我每一部电影都会回到自己的国家做首映礼！”

在戏中挑战双重人格的李毓芬表示，在大马看首映的时候大哭了2次，“虽然是悬疑推理的剧情，但是其实更多了感动，剧中很多剧情其实充份表现出人格分裂者的悲伤，在这社会上它们毕竟是承受着很多的不堪，有时想想他们其实很可怜，片里除了以往悬疑，惊悚片的氛围，更加上了很强烈的感情，看了不禁落泪。”

票房开出亮眼成绩，李毓芬也很感谢大马观众对她和电影的支持，“谢谢你们（观众）让‘最完美的女孩’上映这几天就拿到这么好的成绩！我希望能够有机会能再来大马亲自答谢大家 ”。

张睿家得知电影票房开出红盘惊呼，“很开心大马的朋友这么支持这部电影，希望大家可以把电影推荐给亲朋好友，继续支持我们！”

监制刘亭佑表示：“知道我们的电影票房这么棒，真的很感动感谢SVI及点击娱乐的帮忙，更谢谢喜欢这部电影，支持我们的每一个人。”

“最完美的女孩”将于4月28日在台湾正式上映，届时导演及演员将会在台湾进行另一波强势宣传，并会在4月27日在台湾信义威秀影城首映礼上亮相继续“谷”票房，他们皆盼电影在台湾也能刷下更亮眼的票房成绩！